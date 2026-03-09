Clima, Cuneo è 38ª nella classifica del Sole 24 Ore. Ed è la migliore del Piemonte

Cuneo è la provincia piemontese con il clima migliore. Lo certifica l’Indice del clima elaborato da Il Sole 24 Ore, che colloca il capoluogo della Granda al 38° posto nella classifica nazionale tra 107 città italiane analizzate.

Anche quest’anno la parte alta della classifica è dominata dalle città del Centro-Sud e delle aree costiere. In testa si conferma Bari, seguita da Barletta-Andria-Trani e Pescara, territori favoriti dalla vicinanza al mare e da temperature più miti durante tutto l’anno.

L’indagine prende in esame i dati meteorologici degli ultimi dieci anni, elaborati con il supporto di 3B Meteo, valutando quindici parametri che incidono sul benessere climatico: dalle temperature percepite all’umidità, dalla ventilazione ai giorni di pioggia, fino agli episodi di caldo estremo.

Nel confronto nazionale, Cuneo si piazza in buona posizione. Se restiamo in ambito regionale, Cuneo si conferma davanti a tutte le altre province piemontesi.

Più indietro in classifica si colloca Torino, dove le caratteristiche della pianura padana incidono maggiormente su caldo estivo e livelli di umidità. Situazione simile anche per Alessandria e Asti, territori dove le estati sono spesso segnate da temperature elevate e afa persistente.

Il piazzamento di Cuneo è legato in particolare alla posizione geografica ai piedi delle Alpi, che favorisce una ventilazione più frequente e temperature estive generalmente meno torride rispetto alla pianura padana. Un elemento che contribuisce a mantenere un equilibrio climatico complessivamente favorevole, pur in presenza di inverni più freddi rispetto alla media nazionale.

L’Indice del clima rappresenta uno degli strumenti utilizzati per analizzare il benessere ambientale nelle città italiane e si inserisce tra i parametri che contribuiscono a valutare la qualità della vita nei territori.

Per la Granda, il risultato conferma una percezione diffusa tra residenti e visitatori: un territorio dove il clima, pur con le sue stagioni marcate, resta uno dei fattori che rendono il vivere quotidiano più sostenibile.

