Alba, al Mercato della Terra arriva "Scarti d'autore": arte e teatro contro lo spreco alimentare con Tibaldi, Vacis e Cittadellarte

A partire da sabato 21 marzo 2026, il Mercato della Terra di Alba, in Piazza Pertinace, diventa luogo di incontro tra arte, comunità e sostenibilità grazie a “Scarti d’autore”, il progetto ideato da UnTerritorio ETS con l’obiettivo di promuovere una nuova consapevolezza condivisa sul valore del cibo mettendo al centro il cibo come bene comune: non solo nutrimento, ma esperienza sociale e culturale, diritto di tutti e strumento di relazione tra persone e territori.

L’iniziativa coinvolge attivamente i produttori del Mercato della Terra e la comunità locale in un calendario di appuntamenti da marzo a novembre 2026: laboratori artistici, performance partecipate, momenti di racconto e approfondimento tra arte e scienza, affiancati da strumenti concreti di sensibilizzazione come kit antispreco e un vademecum per la gestione degli scarti.

Tutti gli incontri si svolgeranno nella fascia mattutina, con inizio alle ore 10, e comprenderanno attività artistiche e performativa insieme alle interviste con i produttori del mercato svolti direttamente in Piazza Pertinace, circondati dal Mercato della Terra.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e aperto a tutti. Non è necessaria la prenotazione.

In caso di maltempo, l’attività sarà effettuata nello Spazio San Giovanni – Chiostro della Chiesa di San Giovanni in Piazza Pertinace.

Un calendario di incontri tra arte, teatro e partecipazione

Accanto alle attività culturali saranno messi a disposizione strumenti concreti di sensibilizzazione, come kit antispreco e un vademecum dedicato alla gestione degli scarti alimentari, realizzato per offrire indicazioni pratiche e promuovere comportamenti quotidiani più sostenibili.

Gli incontri coinvolgeranno direttamente i produttori del mercato, invitati a raccontare le proprie realtà e il proprio lavoro in dialogo con gli artisti e i protagonisti delle attività creative e performative.

Sabato 21 marzo – Paolo Tibaldi

“Abitare il piemontese”

L’attore, celebre per la rubrica “Abitare il piemontese”, guiderà il pubblico in un viaggio tra parole e tradizioni della civiltà contadina, esplorando il rapporto tra lingua, cibo e memoria. Un momento di riflessione sullo spreco alimentare e sul valore del riciclo, tra racconti orali e convivialità.

Sabato 18 aprile – Compagnia Magog

“Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei”

Lo spettacolo teatrale offrirà spunti di riflessione su stagionalità, filiera, conservazione e prodotti a km0, intrecciando ironia e consapevolezza.

Sabato 16 maggio – Giulia Marchiaro

Laboratorio creativo per famiglie e bambini: un’esperienza artistica che parte dai prodotti del mercato – frutta e verdura, pane e miele, semi e legumi – per sperimentare segni, colori e materiali, trasformando il cibo in strumento espressivo.

Sabato 20 giugno – Cittadellarte – Fondazione Pistoletto

Forum demopratico con Armona Pistoletto e Paolo Naldini: un itinerario tra progetti e pratiche che intrecciano nutrimento, territori e organizzazioni, muovendo dal concetto di demopraxia e dal diritto al cibo.

Sabato 19 settembre – Gabriele Vacis

Meditazione sul cibo

Gabriele Vacis

Il regista teatrale e drammaturgo condurrà con i giovani attori della compagnia PoEM una “Meditazione sul cibo", un momento di riflessione a partire dalla lettura del racconto di Karen Blixen "Il pranzo di Babette", accompagnato dalle scenofonie di Roberto Tarasco.

Sabato 21 novembre – Andrea Segrè*

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), il docente di Economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Bologna concluderà il progetto con una lectio magistralis dedicata allo spreco alimentare e alle strategie per contrastarlo.

*L’intervento è in attesa di conferma.

“Scarti d’autore” è un invito a guardare agli scarti non come fine, ma come inizio: materia viva capace di generare relazioni, consapevolezza e nuove forme di comunità. Un progetto che intreccia arte, territorio e responsabilità collettiva, facendo del Mercato della Terra di Alba un laboratorio permanente di sostenibilità culturale e ambientale.

Scarti d’Autore è un progetto di UnTerritorio ETS realizzato in collaborazione con AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, il Comitato del Mercato della Terra di Alba e Turismo in Langa, grazie al contributo di Fondazione CRC e del Comune di Alba, con il sostegno di dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’Associazione San Giovanni di Alba.