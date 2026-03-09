"Staffetta dell'inclusione", il Giolitti Bellisario Paire di Mondovì unico istituto cuneese nel progetto nazionale

Sono oltre settanta gli Istituti superiori di Secondo grado che hanno aderito a "La Staffetta dell'inclusione", iniziativa nazionale promossa dal Lions Club Brescia TeamLife e patrocinata da diverse regioni d'Italia, da associazioni, dal Multidistretto Lions 108 Italy e dal Ministero per le Disabilità.

Tra gli Istituti partecipanti, unico per la provincia di Cuneo, figura anche il Giolitti Bellisario Paire, realtà da sempre impegnata nella promozione della cultura dell'inclusione. La Staffetta, partita a inizio febbraio e destinata a concludersi nel mese di maggio, collega scuole di tutta Italia attraverso un simbolico passaggio di testimone, che si snoda lungo un percorso di 12.040 km, portando con sé un messaggio di unità, partecipazione e accoglienza.

"Ogni scuola partecipante – spiega la referente Inclusione del Giolitti Bellisario Paire, professoressa Alessandra Cerrito – lascia la propria impronta realizzando su un lenzuolo/vessillo un disegno, uno slogan o un simbolo scelto da studenti e docenti. Il vessillo decorato viene poi inviato alla scuola successiva, la quale aggiungerà a sua volta il proprio contributo. Il processo continua così fino alla tappa conclusiva. L'obiettivo finale è consegnare l'opera completa ai Ministeri dell'Istruzione e del Merito, per la Disabilità e della Cultura in occasione di quella che si auspica possa diventare la Giornata nazionale dell'Inclusione scolastica».

La Staffetta attraverso l'Italia è suddivisa in sette percorsi, rappresentati ognuno da sette vessilli partiti dalle città di Terni, Forlì, Pachino, Pordenone, Seriate, Polignano e Aosta. Proprio da Aosta è atteso il vessillo che, subito dopo Pasqua, raggiungerà il Giolitti Bellisario Paire.

"In attesa del suo arrivo – prosegue Cerrito – e considerato che potremo custodirlo solo per due giorni prima di inviarlo alla scuola successiva, da settimane studenti e docenti stanno condividendo idee e progetti per individuare le impronte che meglio rappresenteranno il nostro modo di vivere l'inclusione".

"Essere parte di questa iniziativa – conclude la referente – rappresenta un'importante occasione per coinvolgere attivamente gli studenti in una riflessione concreta sui valori dell'inclusione, della collaborazione e del riconoscimento delle unicità di ognuno, trasformando un gesto simbolico in un'esperienza educativa significativa e condivisa".

La Staffetta dell'inclusione si inserisce nell'ambito del più ampio progetto "Rappresentiamo l'inclusione", sempre promosso da Lions Club Brescia TeamLife, a cui il Giolitti Bellisario Paire ha aderito partecipando anche al correlato concorso. In questa occasione gli allievi saranno chiamati a realizzare bozzetti, disegni, manifesti, loghi, racconti, canzoni, fotografie o video capaci di raccontare in modo originale il tema dell'inclusione.