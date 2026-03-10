A Bra l’ultimo saluto a Margherita Gattino, vedova dell’industriale Giorgio Rolfo

E’ con le esequie tenute questa mattina, martedì 10 marzo, presso la chiesa di Sant’Antonino Martire che Bra ha dato l’ultimo saluto a Margherita Gattino, vedova di Giorgio Rolfo, che insieme al fratello Bernardo fu protagonista nel trasformare l’officina fondata dal nonno nella carrozzeria industriale che ancora oggi, a fronte dei 140 anni di attività festeggiati lo scorso anno, rappresenta una delle maggiori aziende della provincia di Cuneo.

Originaria di Cavallermaggiore, da tutti affettuosamente conosciuta come "Rita", Margherita Gattino aveva 96 anni. Si è spenta nei giorni scorsi presso la propria abitazione di corso IV Novembre circondata dall’affetto dei figli Renato, con la moglie Anna Maria, Dario, con la moglie Renata, e Roberto, con la moglie Antonella. A piangerla anche i nipoti Alessandro, Giorgio, Elisa, Gianluca, Giacomo, Irene e Ilaria con le rispettive famiglie.

Nel luglio 2020 la famiglia aveva dato l’ultimo saluto al marito Giorgio, mancato a 97 anni.

Dopo le esequie, la salma riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero monumentale di Bra.

Per volere della famiglia non fiori, ma eventuali offerte alla Fondazione Ospedale Alba Bra e alla Fondazione Aghav di Bra.