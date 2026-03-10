Sicurezza e vicinanza: a Beinette l'incontro tra Carabinieri e cittadini

Si è tenuto ieri, lunedì 9 marzo, in sala Olivetti l'incontro tra i Carabinieri e la popolazione per difendersi da truffe e raggiri.

L'iniziativa, promossa attraverso il progetto intercomunale Anziani.com, che coinvolge i territori di Beinette, Margarita, Morozzo, Montanera e Castelletto Stura, con il coordinamento del Consorzio Socio Assistenziale Cuneese (CSAC), ha visto l'intervento del maresciallo Gabriele Pirillo, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Peveragno, che ha illustrato alla cittadinanza le più frequenti strategie di truffa, dai raggiri porta a porta fino alle insidie che corrono sui social e al telefono.



L’invito rivolto ai presenti è stato quello di mantenere una soglia di attenzione alta, diffidando di chiunque si presenti come addetto di servizi luce e gas o come finte forze dell'ordine.

Il maresciallo ha esortato a non aprire la porta agli sconosciuti e a segnalare tempestivamente ogni sospetto, anche minimo, contattando il Comando di persona o tramite il 112.

"L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - è quello di superare ogni timore nel chiedere aiuto, consolidando una rete sinergica tra popolazione e Arma, con i militari pronti al dialogo costante per accogliere dubbi e paure dei residenti. Dopo un interessato confronto alimentato dalle domande dei partecipanti, il pomeriggio è proseguito con un momento dedicato ai giochi di società, quale proposta di condivisione del progetto Anziani.com, unendo l'informazione alla convivialità. I prossimi appuntamenti dedicati agli over 65 son riportati sul volantino di marzo 2026. Ogni inizio mese vengono pubblicati i volantini con le attività proposte".