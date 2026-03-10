“Viaggio in Iran. In 80 immagini di 60 fotografi iraniani” è una mostra fotografica che riunisce sguardi diversi, generazioni e sensibilità per restituire un racconto corale dell’Iran contemporaneo.



La mostra, a cura di Ivana Mulatero e Alireza Naseri, sarà inaugurata alle ore 16.00



A seguire la presentazione del libro di Danilo Di Gangi “Blu di Persia. Iran da scoprire ” Ed. Il Ciliegio 2025. Seguirà videoproiezione.



Un’occasione per scoprire l’Iran attraverso l’arte della fotografia e il racconto, tra identità, quotidianità e bellezza.



