Viaggio in Iran. In 80 immagini di 60 fotografi iraniani

Inaugurazione mostra: Domenica 15 marzo – ore 16.00 al Museo Mallé, Via Valmala 9 – Dronero

Viaggio in Iran. In 80 immagini di 60 fotografi iraniani

“Viaggio in Iran. In 80 immagini di 60 fotografi iraniani” è una mostra fotografica che riunisce sguardi diversi, generazioni e sensibilità per restituire un racconto corale dell’Iran contemporaneo. 

La mostra, a cura di Ivana Mulatero e Alireza Naseri, sarà inaugurata alle ore 16.00

A seguire la presentazione del libro di Danilo Di Gangi “Blu di Persia. Iran da scoprire Ed. Il Ciliegio 2025. Seguirà videoproiezione.

Un’occasione per scoprire l’Iran attraverso l’arte della fotografia e il racconto, tra identità, quotidianità e bellezza.

