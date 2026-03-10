“Viaggio in Iran. In 80 immagini di 60 fotografi iraniani” è una mostra fotografica che riunisce sguardi diversi, generazioni e sensibilità per restituire un racconto corale dell’Iran contemporaneo.
La mostra, a cura di Ivana Mulatero e Alireza Naseri, sarà inaugurata alle ore 16.00
A seguire la presentazione del libro di Danilo Di Gangi “Blu di Persia. Iran da scoprire” Ed. Il Ciliegio 2025. Seguirà videoproiezione.
Un’occasione per scoprire l’Iran attraverso l’arte della fotografia e il racconto, tra identità, quotidianità e bellezza.
martedì 10 marzo
Cuneo e valli | 10 marzo 2026, 11:40
Viaggio in Iran. In 80 immagini di 60 fotografi iraniani
Inaugurazione mostra: Domenica 15 marzo – ore 16.00 al Museo Mallé, Via Valmala 9 – Dronero
