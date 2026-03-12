"Odo sondo affodo": immagini e parole per abitare il silenzio dell’anima

Il Monastero della Stella di Saluzzo (piazza Trinità ) si prepara a ospitare un evento culturale che vede protagoniste due voci d’eccezione del territorio: l’artista visiva Moira Franco e la poetessa Anna Maria Aimone.

Un dialogo che si snoda attraverso il segno grafico e la parola scritta, uniti dal tema dell’esplorazione dell’invisibile.

Domenica 15 marzo, per tutta la giornata, “Odo Sondo Affodo” intreccia arte visiva e poesia in un’esperienza immersiva tra immagini, parole e suoni. L’evento espositivo sarà visitabile dalle 10.30 alle 19.30, con un momento speciale alle 17.30, dedicato alla lettura immersiva delle opere e dei testi.

Le due artiste affrontano due percorsi creativi differenti che si incontrano in un dialogo sensibile tra pittura e scrittura. Le opere di Franco, artista cuneese formatasi all’Accademia Albertina di Torino, esplorano la figura umana e le dimensioni simboliche dell’inconscio, cercando di rendere visibile la parte più nascosta dell’essere. Nell’occasione ci si potrà immergere nei suoi celebri ritratti "iceberg" e nelle opere della serie “Ordo Amoris”.

Accanto alle immagini, le poesie di Aimone, farmacista e naturopata, nascono da una ricerca interiore che intreccia emozione, energia ed essenza, già emersa nella raccolta “Sorgere”, pubblicata nel 2022.

Il clou della giornata espositiva, alle 17,30 propone una lettura immersiva tra immagini e parole, un momento condiviso in cui le opere e i versi si intrecciano per dare voce a un dialogo profondo con il mondo interiore.

L’ autrice dialogherà con il pubblico svelando la genesi di una raccolta che scende nei nuclei più intimi del sentire raccolte nel libro di poesie che dà il titolo all’evento: “Odo sondo affodo”. Al suo interno si riflette un metodo di scrittura catartico: percepire l’emozione, sviscerarla e scendere negli abissi del cuore, passando da temi lievi a riflessioni profonde e intense.