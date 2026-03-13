L'istituto Giolitti Gandino di Bra vola alle finali delle Olimpiadi della Cultura

La partecipazione alle Olimpiadi della Cultura e del Talento è ormai una tradizione per il Liceo “Giolitti Gandino” dì Bra. Dal 2017 una squadra del “Giolitti Gandino“ ha sempre partecipato alle finali e per ben cinque volte è salita sul podio. In pratica il concorso si articola in tre fasi: una interna in Istituto, denominata GIOCHI DI GALILEO, in cui le squadre iscritte sono chiamate a rispondere in 45 min a 40 domande dì cultura generale.

La metà delle squadre iscritte, secondo il risultato, si aggiudica la possibilità dì accedere alle semifinali, durante le quali ognuno dei sei componenti la squadra deve, individualmente, rispondere a 16 domande in un tempo dato. Quest’anno le materie sono state Letteratura Italiana e Internazionale con una prova in parte in lingua inglese; Educazione Civica, Istituzioni e attualità; Storia dell’Arte, cinema, fotografia, musica; Scienze; Fisica e matematica; Storia e Geografia mondiale.

Quest’anno le semifinali della macroaerea NORD si sono tenute a Bra il giorno 7 di marzo, con la partecipazione di 91 squadre, e in contemporanea con le altre due macroaeree.

E poi …. Poi è successo che il Liceo “Giolitti Gandino “ ha qualificato due squadre alle finali, i BATUSDI e i BRIGHT’S. Una lode particolare va ai BATUSSI, tutti alunni delle nostre prime, che si sono qualificati rispondendo a domande tarate sulla preparazione del triennio.

Le finali si terranno a Tolfa e le squadre di Bra dovranno vedersela con altre 38 squadre provenienti da tutta Italia. Coordinatrice del progetto è la prof.ssa Annalisa Rossi che ha già organizzato i Giochi di Galileo in sede e sostenuto poi i ragazzi durante le semifinali. A Tolfa i 12 concorrenti braidesi saranno impegnati in una serie di prove così articolate: un colloquio orale “Parlateci di…” (su un tema estratto a sorte al momento); una “Staffetta della Cultura” (prova di cultura e sport) ; “CortOlimpiadi “(un video di 3 min. realizzato su un tema dato); una “Prova Talento” (mini spettacolo di 6 min. scritto dalla squadra e in cui si mettono in mostra i ”talenti” ); una “Prova fotografica” (su un tema dato al ricevimento a Tolfa) per finire con una “Battle miglior talento” (che consacrerà il miglior talento in lizza).