SCUOLA / Michele Perano, dallo Scientifico di Cuneo alle Olimpiadi nazionali di fisica

Michele Perano del Liceo Classico Scientifico Pellico Peano di Cuneo, per il secondo anno consecutivo è stato ritenuto idoneo a partecipare alle Olimpiadi nazionali di fisica che si terranno a Senigallia.

Perano si è classificato primo del Polo di Cuneo (in "gara" quaranta studenti, i cinque risultati migliori alla gara di I livello di otto licei della provincia).

Già lo scorso anno aveva preso parte all'evento, classificandosi nei primi cinque (pur frequentando soltanto la terza liceo). Lo studente ha quindi potuto rappresentare la nazionale italiana di fisica alle olimpiadi europee che si sono tenute a Sofia .

Sempre quest'anno è stato anche ammesso, per la seconda volta, a partecipare allo stage di fisica dell'autorevole Scuola Normale di Pisa.