ITC Bonelli di Cuneo trionfa a "Conoscere la Borsa": tre team cuneesi sul podio nazionale grazie alla Fondazione CRC [FOTO]

Il team KIA dell'ITC Bonelli di Cuneo (composto da Karola Hoxhaj, Aya Taoussi, Inas Tazouda, seguite dalla professoressa Licia Vico) ha vinto l'edizione 2025-26 di Conoscere la borsa, il progetto europeo di educazione economica e finanziaria promosso in provincia di Cuneo da CRC Innova e sostenuto dalla Fondazione CRC.

[I primi classificati dell'ITC Bonelli di Cuneo]

Al fianco del team KIA si sono classificati al secondo e terzo posto nazionale il team "INVESTITORI PIEMONTESI" dell'I.I.S. VALLAURI di Fossano (composto da Gabriele Gandino, Youssef Ait Ali, Federico Camia e Alessandro Chiaramello, seguiti dai docenti Simona Panero e Graziella Mancuso) e "BOMBOCLAT SRL" dell'ITIS Del Pozzo di Cuneo (composto da Eric Balau, Mattia Popoviciu, Hamza Shama e Alessia Arnaudo, seguiti dai docenti Simona Robbione, Tiziana Mureddu, e Simone Racca).

[I secondi classificati dell'I.I.S. VALLAURI di Fossano]

[I terzi classificati dell'ITIS Del Pozzo di Cuneo]

Altri due team chiudono la top ten nazionale: "LEGIRLS" del Liceo Giolitti Gandino di Bra (composto da Michela Fogliatto e Ginevra Allocco, seguiti dai docenti Simona Panero e Graziella Mancuso) si sono classificate al 9° posto e "M.A.G.A." dell'ITC Bonelli di Cuneo (composto da Stefano Leonardi e Luis Totraj, seguite dagli insegnanti Licia Vico, Giancarlo Oggero, Antonella Isoardi, Paola Castellino, Chiara Tagliano) al 10° posto.

[I noni classificati del Liceo Giolitti Gandino di Bra]

Piazzamento di valore anche nella classifica nazionale SOSTENIBILITÀ, dove il team "The wolves of Einaudi" dell'IIS EINAUDI di Alba (composto da Paolo Manissero, Alexandru Rusu e Matteo Bongiovanni, seguiti dal docente Pietro Randazzo) si è classificato al 9° posto.

[I noni classificati nella sezione SOSTENIBILITÀ dell'IIS Einaudi di Alba]

I team meglio classificati dei 17 istituti cuneesi sono stati premiati giovedì 12 marzo, in occasione del Meeting locale di Conoscere la Borsa che si è svolto a Cuneo.

Il team KIA, vincitore dell'edizione nazionale, parteciperà alla Cerimonia conclusiva nazionale che si terrà a Ravenna dal 24 al 26 marzo e prenderà parte anche alla Cerimonia internazionale prevista a Bruxelles nel mese di marzo. L'evento è promosso dal European Savings Banks and Retail Banking Group (ESBG).

LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Per l'edizione 2025-26, la provincia di Cuneo ha visto l'adesione di 17 istituti di secondo grado (Istituto d'Istruzione Superiore Einaudi di Alba, Liceo L. Da Vinci di Alba, Istituto d'Istruzione Superiore Guala di Bra, Istituto d'Istruzione Superiore Velso Mucci di Bra, Liceo Giolitti Gandino di Bra, Istituto Tecnico Industriale Delpozzo di Cuneo, Liceo De Amicis di Cuneo, Liceo Peano Pellico di Cuneo, Istituto d'Istruzione Superiore Grandis di Cuneo, Istituto Tecnico Commerciale Bonelli di Cuneo, Istituto d'Istruzione Superiore Vallauri di Fossano, Istituto d'Istruzione Superiore Cigna Baruffi Garelli di Mondovì, Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, Istituto d'Istruzione Superiore Denina di Saluzzo, Liceo G. B. Bodoni di Saluzzo, Istituto d'Istruzione Superiore Arimondi Eula di Savigliano, Istituto Tecnico Industriale Rivoira di Verzuolo) con la partecipazione di oltre 960 studenti suddivisi in 312 team, che si sono misurati con le tante squadre partecipanti da tutta Europa.

16 settimane di progetto, durante le quali le squadre sono state impegnate a testare, attraverso una simulazione online, le proprie conoscenze dei mercati finanziari e a sperimentare strategie di investimento.

"Il progetto Conoscere la Borsa conferma il proprio valore formativo e la capacità di coinvolgere le giovani generazioni, offrendo spunti di grande interesse per discutere di economia e attualità. Il risultato di questa edizione è davvero significativo: al di là dei posizionamenti di prestigio, ancora una volta gli alunni delle scuole della nostra provincia, grazie agli insegnanti che li hanno affiancati, hanno saputo sfruttare questa preziosa occasione di approfondimento e crescere anche nella capacità di lavorare in team, mettendo a disposizione dei compagni di squadra i talenti di cui ognuno è dotato", commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC.

"Conoscere la borsa, giunta alla 21° edizione, offre agli alunni della nostra provincia l'opportunità di confrontandosi con coetanei di tutta Italia e di lavorare, attraverso una piattaforma dedicata, su tematiche oggi sempre più strategiche. La partecipazione così ampia – quest'anno quasi 1000 studenti del nostro territorio – e i risultati particolarmente significativi ottenuti confermano il valore di questo progetto, che CRC Innova sostiene con l'obiettivo di promuovere la crescita della nostra comunità, in particolare delle giovani generazioni", aggiunge Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova.

IL PERCORSO DI CONOSCERE LA BORSA

Il progetto prevede che a ogni squadra partecipante venga assegnato un capitale virtuale di 50 mila euro, da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali borse europee: la simulazione è svolta su un portale web dedicato.

Gli studenti, supportati da formazioni on line curate dall'Agenzia Taxi 1729, incontrano in classe operatori economici e finanziari in un percorso curato da FEDUF (Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e ricevono ogni settimana una stimolante rassegna stampa tematica.