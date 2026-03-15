Cuneo, "Donne senza uomini" è il terzo film della rassegna "CineforHome"

MenteInPace, in collaborazione con Amnesty International, Ariaperta e Casa del Quartiere Donatello, MenteInPace, in collaborazione con Amnesty International, Ariaperta e Casa del Quartiere Donatello, presenta CineforHome, una rassegna cinematografica inserita nel più ampio progetto “SconfinaMenti” sostenuto dalla Fondazione CRC.
Quattro venerdì, quattro storie, un unico desiderio: guardare oltre per superare i propri limiti.
Cosa lega un giovane uomo autistico che affronta l'età adulta a quattro donne che cercano libertà nell’Iran del 1953? O un maestro che trova una nuova comunità tra le montagne a un ragazzo che deve imparare a vivere fuori dalle sbarre di un carcere? Ogni pellicola selezionata esplora il momento in cui i protagonisti decidono di uscire dal proprio perimetro (sociale, mentale o fisico) per cercare un’identità nuova.
Tutti gli appuntamenti si terranno nei venerdì di marzo alle ore 21 presso i locali della Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23.