Saluzzo, torna la 12esima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 18:00, il Liceo Classico Bodoni di Saluzzo ospiterà la 12esima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico 2026. L’evento si terrà nei locali della scuola in Piazza Buttini 2 (ex Tribunale).

All’apertura saranno presenti alcune autorità cittadine e il dirigente scolastico. Gli studenti del Bodoni presenteranno il loro lavoro, sviluppato attorno al tema dell’humanitas, con performance, letture e progetti che mettono in luce la cultura classica e il pensiero umanistico.

L’iniziativa, ormai tradizionale, è un’occasione per la cittadinanza di conoscere da vicino le attività e il talento dei giovani studenti del territorio.