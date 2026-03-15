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Saluzzo, torna la 12esima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico
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Scuole e corsi | 15 marzo 2026, 11:02

Saluzzo, torna la 12esima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Venerdì 27 marzo al "Bodoni" apertura con autorità cittadine e il dirigente scolastico: protagonisti gli studenti sul tema dell’humanitas

Saluzzo, torna la 12esima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 18:00, il Liceo Classico Bodoni di Saluzzo ospiterà la 12esima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico 2026. L’evento si terrà nei locali della scuola in Piazza Buttini 2 (ex Tribunale).

All’apertura saranno presenti alcune autorità cittadine e il dirigente scolastico. Gli studenti del Bodoni presenteranno il loro lavoro, sviluppato attorno al tema dell’humanitas, con performance, letture e progetti che mettono in luce la cultura classica e il pensiero umanistico.

L’iniziativa, ormai tradizionale, è un’occasione per la cittadinanza di conoscere da vicino le attività e il talento dei giovani studenti del territorio.

c.s.

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