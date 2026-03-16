La Pro Loco Bricco de Faule brinda alla cena dei volontari

Una serata di convivialità e amicizia per guardare insieme ai prossimi appuntamenti.

Sabato 14 marzo si è svolta la cena della Pro Loco Bricco de Faule, che ha riunito i tanti volontari e collaboratori dell’associazione per trascorrere insieme un piacevole momento all’insegna dell’amicizia.

La serata è stata l’occasione per ritrovarsi attorno allo stesso tavolo, fare il punto sulle attività svolte e, soprattutto, consolidare il gruppo di amici che con impegno e passione anima la vita del paese attraverso eventi e iniziative dedicate alla comunità.

L’incontro ha confermato il grande entusiasmo che caratterizza la Pro Loco Bricco de Faule, una realtà viva e dinamica che continua a lavorare con spirito di collaborazione per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro e aggregazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i volontari che dedicano tempo ed energie all’organizzazione delle attività, contribuendo a mantenere viva la tradizione e il senso di comunità.

Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi appuntamenti in programma, la Pro Loco darà presto aggiornamenti sui prossimi eventi che animeranno Bricco de Faule, per condividere insieme momenti di festa, buon cibo e convivialità, fino ad arrivare alla tradizionale Sagra dello Gnocco di fine Agosto.