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Eventi | 16 marzo 2026, 08:34

La Pro Loco Bricco de Faule brinda alla cena dei volontari

Sabato 14 marzo convivialità e bilancio: "Entusiasmo per gli eventi in arrivo, dalla Sagra dello Gnocco di fine agosto ai momenti di aggregazione sul territorio"

La Pro Loco Bricco de Faule brinda alla cena dei volontari

Una serata di convivialità e amicizia per guardare insieme ai prossimi appuntamenti.

Sabato 14 marzo si è svolta la cena della Pro Loco Bricco de Faule, che ha riunito i tanti volontari e collaboratori dell’associazione per trascorrere insieme un piacevole momento all’insegna dell’amicizia.

La serata è stata l’occasione per ritrovarsi attorno allo stesso tavolo, fare il punto sulle attività svolte e, soprattutto, consolidare il gruppo di amici che con impegno e passione anima la vita del paese attraverso eventi e iniziative dedicate alla comunità.

L’incontro ha confermato il grande entusiasmo che caratterizza la Pro Loco Bricco de Faule, una realtà viva e dinamica che continua a lavorare con spirito di collaborazione per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro e aggregazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i volontari che dedicano tempo ed energie all’organizzazione delle attività, contribuendo a mantenere viva la tradizione e il senso di comunità.

Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi appuntamenti in programma, la Pro Loco darà presto aggiornamenti sui prossimi eventi che animeranno Bricco de Faule, per condividere insieme momenti di festa, buon cibo e convivialità, fino ad arrivare alla tradizionale Sagra dello Gnocco di fine Agosto.

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