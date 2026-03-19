A Fossano inaugurata la nuova ala dell’istituto salesiano

Una nuova ala di tremila metri quadrati e tanti laboratorio per l’Istituto Salesiano Cnos- Fap di Fossano, inaugurata stamane alla presenza di numerose autorità, tra le quali il sindaco Dario Tallone, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, di Confindustria Piemonte Mariano Costamagna e di Confartigianato Imprese Cuneo Luca Crosetto e il direttore dei Salesiani don Giuliano Giacomazzi.

Mentre il primo cittadino fossanese ha portato il saluto della comunità e ringraziato don Stefano Mondin e i suoi collaboratori per il lavoro quotidiano fondamentale nella crescita dei ragazzi all’interno della sede scolastico, il governatore Cirio si è invece così espresso in merito: “Una realtà di grande qualità, che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la formazione professionale del nostro territorio. Qui si costruiscono competenze, si formano giovani preparati e si accompagnano i ragazzi verso il mondo del lavoro con serietà e concretezza. Un’eccellenza che ogni giorno investe sui nostri ragazzi, offrendo loro opportunità, fiducia e futuro”.

Ancora Tallone su questo momento di richiamo per i Salesiani, nel ritrovo nella sala convegni Teresio Sordella: “L’istituto Fossanese rappresenta un riferimento per la formazione tecnica e l’inclusione sociale sul territorio. A Fossano per l’inaugurazione dei nuovi ambienti del Cnos-Fap dei Salesiani”.

Numeri quindi in crescita per l’Istituto salesiano in termini di iscrizioni e formazione, di pari passo con il Vallauri recentemente completato e il Liceo Ancina, per cui stanno anche procedendo le fasi di restyling.