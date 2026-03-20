Carrù omaggia Leopardi e diventa "Carranati": ecco il percorso poetico realizzato dagli studenti per le vie del paese [FOTO E VIDEO]

"Spetta a ciascuno di noi comporre la propria poesia". Questo il messaggio che gli alunni dell'istituto "Oderda-Perotti" di Carrù hanno voluto lanciare oggi, venerdì 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della poesia, attraverso una mostra a cielo aperto dedicata a Giacomo Leopardi.

Come da tradizione, anche quest'anno, le strade del centro storico sono state invase da versi poetici per mano delle classi terza C e terza B della secondaria di primo grado, con le consuete "partner in poetry", le professoresse Alessandra Badaracco e Valeria Giachino in collaborazione, per questa edizione, con le docenti Rachele Basso e Veronica Cuniberti.

Nel progetto sono state coinvolte anche le quinte della primaria di Carrù insieme alle loro maestre, Lorenza Slotta ed Emanuela Montagni.

[Leopardi affacciato alla finestra guarda Silvia]

Il paese alla porta della Langa è diventato "Carranati", nome di fantasia che fonde quello di Carrù con Recanati, mentre un percoeso di 16 quadri, oltre a tre installazioni artistiche, guida i visitatori attraverso un itinerario poetico.

Le opere sono state realizzate con la tecnica del collage digitale o cartaceo assemblando tra loro parti di famose opere d’arte, di fotografie o di immagini generate con piattaforme di progettazione grafica.

"L’idea - aggiungono dalla scuola - era quella di dare forma visiva ad alcune poesie di Leopardi, secondo la libera interpretazione di “Quelli del sabato all’infinito”(così hanno deciso di chiamarsi gli ideatori del progetto)".

Il percorso, inaugurato questa mattina, inizia all’angolo di via Roma dove è possibile accedere a un’audioguida - disponibile anche nel linguaggio dei segni - che accompagnerà i visitatori nel percorso.

La mostra è stata resa anche inclusiva, grazie al sostegno dell'Unione ciechi italiana di Cuneo (con la traduzione in Braille delle liriche) e di alcune volontarie della lingua dei segni (che hanno registrato l’audio guida parallela in LIS).



