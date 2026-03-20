La modella braidese Caterina Allocco è stata tra le protagoniste della Milano Fashion Week in occasione dell’evento firmato Supercontest.

L’importante manifestazione che ha visto moda e spettacolo unirsi nella settimana della moda milanese si è svolta sabato 28 febbraio nella prestigiosa cornice dell’hotel Andreola ed è stata organizzata da Marco Ronco. Al suo fianco il video maker Ivan Schiano e il direttore artistico Tiziano Gorini.

Presente Foureyes l’ufficio stampa dell’evento nella persona del titolare il giornalista Ivan Quattrocchio ed il fondatore dell’agenzia LaEffe di Torino Francesco Capparelli, partner della manifestazione.

Grande partecipazione di pubblico in una bellissima atmosfera con musica e passerella protagonisti, il tutto presentato da Massi Bubby Pipitone direttamente da “Colorado”.

A sfilare sono state le creazioni dei brand: Solorose di Rosetta Sacchi, Valentina Milano, Agiomar di Maria Casartelli, La bottega solidale di Claudia Roveda, Enigma di Davide Molteni e Stunt di Simone Albertino.

A seguire il trucco e parrucco delle modelle sono state le ragazze dell’accademia Art Academy di Novara.

Numerosi i fotografi presenti, capitanati da Sergio Banfi, tra cui Lukasz Popek, Corrado Lauretta, Damiano Zamblera e Fulvio Nessi.

Presenti inoltre il tiktoker Mister Over 100, il dj Andrea Menucelli e Fiore Tondi, patron del concorso internazionale World Top Model.

Ad esibirsi durante la Milano Fashion Week di Supercontest sono stati gli artisti: la modella e cantante Sofia Orlandini, il tenore Rodolfo Maria Gordini, l’attore e stuntman Ivano Cheers e la cantante Giada Scattaglia.

Presenti inoltre i referenti di Europa TV.

L’intero evento milanese è stato trasmesso da My Plus Tv.

Un momento molto toccante è stato il ricordo del grande stilista Valentino, ad un mese dalla sua scomparsa, con una sfilata di apertura con il famoso rosso Valentino.