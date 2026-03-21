Il Panathlon Club Cuneo ha ricordato i soci deceduti

Il Panathlon Club Cuneo ha organizzato una messa commemorativa, celebrata dal parroco don Renzo Giraudo, in ricordo di tutti i soci deceduti.
Nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria della Pieve, situata in via S. Maria a Cuneo, don Renzo in occasione del 19 marzo, feste dei papà, ha ricordato l’importanza della figura di San Giuseppe, rappresentato inoltre in un importante dipinto all’interno di un altare laterale della chiesa.
[ Il dipinto che raffigura San Giuseppe]
Oltre alle preghiere in ricordo dei soci deceduti, don Renzo ha rivolto un intenso messaggio di pace e fratellanza specialmente in questi momenti così travagliati per l’umanità.
A questo messaggi si è unito anche il presidente Carlo Ripa che ha ribadito l’importanza dei valori di fraternità ed amicizia che caratterizzano il Panathlon.