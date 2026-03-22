Donne per la pace: il 28 marzo a Cuneo arazzi, manufatti e parole contro la guerra

Sabato 28 marzo, alle ore 15, piazza Galimberti a Cuneo diventerà uno dei oltre cento luoghi d'Italia in cui le aderenti alla rete nazionale "10 100 1000 piazze di donne per la pace" porteranno i loro lavori: arazzi, bandiere, tappeti, lenzuoli, manufatti realizzati cucendo, ricamando, tessendo, lavorando a maglia e ad uncinetto, dipingendo insieme, settimana dopo settimana. A promuovere l'iniziativa nel capoluogo sono le Donne in Cammino per la Pace di Cuneo e di Mondovì.

Chiunque voglia partecipare potrà portare parole, frasi, pensieri o piccoli manufatti sul tema della pace da applicare ai lavori collettivi, contribuendo al loro completamento. "Alla paura, allo sdegno, alla barbarie, all'indifferenza, al dolore, alle atrocità rispondiamo costruendo relazioni di cura e convivenza pacifica", scrivono le organizzatrici. "Partecipate in tanti, vi aspettiamo".

Questi manufatti, frutto dello stare insieme di migliaia di donne di età, provenienze ed esperienze diverse, saranno poi portati a Roma sabato 20 giugno per una manifestazione nazionale per la pace. Un ordito simbolico ma concreto, capace di fare da argine alla violenza armata.

L'iniziativa nasce in un momento in cui, in tutto il paese e nel mondo, crescono angoscia e preoccupazione per gli scenari di guerra sempre più estesi e feroci. "Siamo in balia di un potere internazionale in mano a uomini senza scrupoli e senza morale", denuncia la rete nazionale. "Le donne non permetteranno che si azzeri il futuro: faranno risuonare in tutte le piazze il loro no alla guerra, fino a che non diventi un boato tale da costringere il governo ad assumere una posizione chiara di stop al riarmo e di rifiuto della guerra".