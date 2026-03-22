Santuario di Monserrato, sabato 28 marzo due laboratori creativi per grandi e piccini

Il Santuario di Monserrato si trasforma sabato 28 marzo in un laboratorio creativo a misura di famiglia, con due appuntamenti dedicati a grandi e piccini.

Al mattino, alle ore 10, i volontari dell'Associazione Monserrato odv propongono un laboratorio pasquale riservato ai bambini dai 5 ai 7 anni. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 340.2549768 con il cognome e il nome di ciascun bambino.