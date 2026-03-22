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Santuario di Monserrato, sabato 28 marzo due laboratori creativi per grandi e piccini
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Scuole e corsi | 22 marzo 2026, 09:08

Santuario di Monserrato, sabato 28 marzo due laboratori creativi per grandi e piccini

Al mattino un atelier pasquale per i bambini dai 5 ai 7 anni, al pomeriggio "Arte in fiore" aperto a tutti: pittura, giardinaggio e un bulbo da portare a casa. Prenotazione obbligatoria

Santuario di Monserrato, sabato 28 marzo due laboratori creativi per grandi e piccini

Il Santuario di Monserrato si trasforma sabato 28 marzo in un laboratorio creativo a misura di famiglia, con due appuntamenti dedicati a grandi e piccini.

Al mattino, alle ore 10, i volontari dell'Associazione Monserrato odv propongono un laboratorio pasquale riservato ai bambini dai 5 ai 7 anni. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 340.2549768 con il cognome e il nome di ciascun bambino.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30, l'Associazione Santuario Monserrato odv, in collaborazione con l'artista Monica Sepe ed Elisir d'Orchidea, presenta "Arte in fiore", un laboratorio creativo che unisce pittura e giardinaggio. Ogni partecipante decorerà un vasetto in coccio e pianterà al suo interno un bulbo, da cui vedrà nascere il proprio fiore. L'attività è aperta a tutti, adulti e bambini a partire dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 346.5267579.

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