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Attualità | 20 marzo 2026, 19:27

A Moretta tornano le uova di Pasqua Ail in piazza Umberto I

Domenica 22 marzo raccolta fondi per sostenere la ricerca contro leucemie e mielomi

A Moretta tornano le uova di Pasqua Ail in piazza Umberto I

Domenica 22 marzo, per tutta la mattinata, torna a Moretta l’appuntamento solidale con le uova di Pasqua dell’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il punto vendita sarà allestito in piazza Umberto I, proprio di fronte al Municipio, dove i volontari accoglieranno cittadini e sostenitori desiderosi di contribuire a una causa importante.

L’iniziativa, ormai tradizionale in molte piazze italiane, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti affetti da malattie ematologiche. Un gesto semplice, come acquistare un uovo di Pasqua, può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere cure, progetti e servizi fondamentali.

L’invito – dicono i volontari - è rivolto a tutta la cittadinanza perché partecipare significa non solo sostenere l’Ail, ma anche condividere un momento di solidarietà e attenzione verso chi affronta ogni giorno la malattia”.

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