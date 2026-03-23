Al teatro Toselli la premiazione del teatro in piemontese con lo spettacolo "Una notte spiritosa"

Sabato 28 marzo, al teatro Toselli di Cuneo, ultima serata della Rassegna Concorso il Teatro Piemonteis organizzata dalla associazione Teatrando Millennium con il patrocinio del Comune di Cuneo.
Il Gruppo “teatranti ancora una volta” porterà in scena “Na Neuit spirit…usa”: la storia di Filippo che, appena morto, giunge in paradiso ma inaspettatamente gli viene concessa la possibilità di tornare a casa dai familiari ma solo per la notte della vigilia di Natale. Il suo arrivo porterà scompiglio tra i parenti.
Oltre alla commedia, la serata prevede la cerimonia di premiazione dei migliori attori, delle migliori compagnie e del miglior regista sulla base delle votazioni del pubblico avvenute nelle singole serate unite al giudizio della giuria tecnica.
Come di consueto è possibile prenotare le poltrone in teatro al 347 8738733 (preferibilmente con messaggio whatsapp).