Aria Aps ingloba lo Sportello Salute Busca

Un nuovo, importante passo avanti per la tutela della salute nel cuneese. Due realtà affini, si sono infatti unite per garantire l’accesso alle cure secondo le priorità e i tempi previsti dalle impegnative mediche.

Lo Sportello Salute Busca diventa dunque a tutti gli effetti uno dei Servizi offerti ai cittadini da ARIA APS, associazione bovesana che si occupa di sostenere le persone con disabilità in quanto esseri umani di pari diritti e pari opportunità. II diritto alla salute e alla cura rientra appieno negli obiettivi statutari dell'associazione.

Lo Sportello, attivo da luglio 2024, opera per facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, in un momento storico in cui il diritto alla salute rischia di essere

compromesso ed un'elevata percentuale di persone rinuncia alle cure mediche. La sua attività è garantita da volontari e si fonda principalmente su quanto previsto dal D. Lgs 124/98, chiedendo alle Aziende Sanitarie del territorio (ASL CN1 e Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle), attraverso l'attivazione del

"Percorso Tutela", il rispetto dei tempi di attesa per visite mediche ed esami strumentali. Oltre a questo, lo Sportello Salute gestisce anche uno Sportello DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). Il servizio, attivato a giugno 2025, si avvale di professionisti sanitari che offrono volontariamente la loro competenza, fornendo ai cittadini le informazioni necessarie alla compilazione del documento, rendendo comprensibile i contenuti previsti nelle DAT, accompagnando coloro che lo desiderano nella redazione e consegnando loro la documentazione necessaria.

I volontari dello Sportello Salute Busca sono inseriti nel registro volontari di ARIA Aps, dando loro sostegno e il fondamentale inquadramento giuridico ed assicurativo.

Alla luce dell’accordo firmato con la referente dello Sportello Salute Busca Ivana Tallone, ARIA Aps si impegna a dare supporto alle azioni e alle iniziative dello Sportello, ampliandone la portata, tramite la diffusione sui social media, sito internet e comunicati stampa; ricerca di nuovi volontari per l'apertura di Sportelli analoghi; organizzazione di momenti di informazione e sensibilizzazione sui temi del diritto alla salute e alla cura dedicati alla cittadinanza.

Il fine ultimo di ARIA e dello Sportello Salute è sollecitare le Aziende Sanitarie affinché vengano creati percorsi e protocolli efficaci in grado di dare ai cittadini risposta adeguata alle loro necessità di visite, esami e cure.



“Lo Sportello Salute Busca è una realtà ben avviata e radicata sul territorio, a cui ARIA desidera garantire supporto. L’obiettivo è di farci insieme promotori di dialogo con le Istituzioni perché la Sanità torni pienamente pubblica e si rilanci il SSN - dice Claudia Pirotti, presidente di ARIA Aps -. Abbiamo inglobato lo Sportello Salute Busca perché siamo animati dalla stessa passione nel voler sostenere le persone che si trovano a vivere momenti di fragilità e disorientamento legati alla propria disabilità e malattia. Desideriamo essere al loro fianco per far valere i propri diritti.”

Si ricorda che lo Sportello si svolge a Busca, presso i locali della ex-Scuola Elementare 'C. Michelis', nei giorni di martedì dalle 15.30 alle 17 e venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

I cittadini che necessitano dell'aiuto dello Sportello per la presentazione del percorso di tutela devono essere in possesso di impegnativa medica e aver effettuato uno o più tentativi di prenotazione, senza aver trovato disponibilità di agende che soddisfino la classe di priorità della richiesta. Agli utenti viene chiesto di compilare la modulistica preposta, con l'eventuale affiancamento е aiuto dei volontari. Impegnativa, moduli debitamente compilati e documento d'identità dell'interessato vengono inviati all'Azienda Sanitaria di competenza.

Qualora il percorso di tutela non ottenga il risultato atteso in termini di garanzia del diritto alla salute e alla cura, nonché gli interessi dei cittadini al fine di garantirne il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa delle Aziende Sanitarie, lo Sportello Salute funge anche da mediatore nella presentazione di istanza al Difensore Civico Regionale, organo di garanzia della Regione Piemonte, preposto alla tutela amministrativa dei cittadini.

La procedura di attivazione del percorso di tutela può essere richiesta attraverso contatto e-mail, all'indirizzo sportellosalutebusca@gmail.com. È altresì possibile contattare lo Sportello al numero di 379/3256844 (solo WhatsApp).