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Attualità | 23 marzo 2026, 09:23

Giovanni Damiano a Torino con Libera per ricordare le Vittime innocenti della mafia

Il figlio del presidente dell’Ussl di Saluzzo morto a seguito di un attentato dai contorni mafiosi accanto a Paola e Cristina Caccia, figlie del Procuratore Bruno Caccia, ucciso dalla n'drangheta nel 1983

Giovanni Damiano con la figlia Maria, prima da destra, accanto a Paola e Cristina Caccia, figlie del procuratore Bruno Caccia

Giovanni Damiano con la figlia Maria, prima da destra, accanto a Paola e Cristina Caccia, figlie del procuratore Bruno Caccia

"Fame di verità e giustizia" era il titolo della trentunesima Giornata della memoria e dell'impegno in memoria delle Vittime innocenti della mafie, svoltasi a Torino sabato 21 marzo scorso.

Alla giornata era presente anche Giovanni Damiano, figlio di Amedeo, presidente USSL di Saluzzo morto a seguito di un agguato dai contorni mafiosi a Saluzzo trentanove anni fa e il cui nome da alcuni anni fa parte del lungo elenco di Vittime innocenti.

Accompagnato dalla figlia Maria, accanto a Paola e Cristina Caccia - figlie del procuratore Bruno Caccia, ucciso dalla n'drangheta nel '83 proprio a Torino - si è camminato insieme ai famigliari di tante Vittime innocenti provenienti da tutta Italia e che ha visto la partecipazione di oltre 50 mila persone.

Da via Micca a piazza Vittorio Veneto, attraverso piazza Castello e i Giardini Reali, dove si sono letti i nomi delle oltre mille Vittime innocenti e dove don Luigi Ciotti dell’associazione Libera ha fatto il suo intervento conclusivo.

Presente anche il mondo della politica regionale e nazionale con Cirio e Schlein, il sindacato con Landini e Ariaudo, la magistratura con il procuratore Bombardieri accanto agli ex magistrati Cafiero de Raho, Grasso e Caselli, insieme a esponenti del mondo dello spettacolo come Littizzetto e Pif.

Tante le tante sigle presenti in rappresentanza del mondo dell'associazionismo e del volontariato: in primis Libera che ha promosso e organizzato la Giornata, Avviso Pubblico, Agesci, Gruppo Abele, Banca Etica, il mondo della scuola e tante altre, accanto a centinaia di gonfaloni di altrettanti Comuni ed enti locali, a testimonianza della trasversalità dei principi della verità e della giustizia.

Giovanni Damiano con la figlia Maria alla manifestazione promossa da Libera

Giovanni Damiano con la figlia Maria alla manifestazione promossa da Libera

Damiano con don Luigi Ciotti

Damiano con don Luigi Ciotti

Redazione

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