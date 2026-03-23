Riserva Crava-Morozzo, testate le attività per il pubblico e installate fototrappole nell’area

Proseguono le attività di preparazione del gruppo giovanile Go Green in vista del primo evento pubblico, un appuntamento che li vedrà protagonisti attivi nella gestione e conduzione delle proposte rivolte alla cittadinanza. L’incontro si è concentrato su una fase operativa fondamentale: la sperimentazione diretta delle attività che verranno successivamente replicate in contesti aperti al pubblico.

I partecipanti hanno preso parte a un percorso di orienteering riadattato al contesto della Riserva Naturale Crava Morozzo, mettendosi in gioco in prima persona per comprenderne non solo i contenuti, ma anche la struttura, le dinamiche e le modalità di conduzione. Questo approccio esperienziale ha permesso ai ragazzi di acquisire maggiore consapevolezza rispetto al ruolo che saranno chiamati a svolgere, sviluppando competenze pratiche, organizzative e relazionali, con particolare attenzione alla gestione dei gruppi e alla comunicazione efficace.

L’attività si inserisce in un percorso più ampio di formazione e responsabilizzazione, che punta a rendere i giovani non semplici partecipanti, ma veri e propri facilitatori delle esperienze proposte, capaci di coinvolgere il pubblico in modo attivo e consapevole.

Nel corso della giornata, il gruppo si è inoltre dedicato alla sistemazione di alcune fototrappole nell’area, contribuendo alle attività di monitoraggio ambientale. Anche in questo contesto, i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con strumenti e metodologie utili alla raccolta di dati sulla fauna locale, rafforzando il legame tra educazione ambientale e azione concreta sul territorio.