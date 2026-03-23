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Attualità | 23 marzo 2026, 09:45

Giornata di premiazioni e di comunità a Monteu Roero [FOTOGALLERY E VIDEO]

Consegnata la Carta Costituzionale ai neo diciottenni e agli alunni della 5ª elementare. Attestati di merito alle eccellenze sportive per Paolo Priolo, Francesca Negro e Federico Rosso

Il gruppo dei presenti alla cerimonia

Il gruppo dei presenti alla cerimonia

Giornata di premiazioni e riconoscimenti ieri, domenica 22 marzo, a Monteu Roero.

Con una cerimonia molto partecipata, coordinata dal sindaco Paolo Rosso, e voluta dall’amministrazione comunale, è stata consegnata la Costituzione della Repubblica Italiana ai neo-diciottenni della classe 2008 e una copia dei “Principi Fondamentali” agli alunni della 5ª elementare, che termineranno a giugno il ciclo della scuola primaria.

Alla consegna della Carta era presente il senatore Marco Perosino, anche ex sindaco di Priocca, che ha rivolto ai giovani l’appello a leggere con attenzione il testo redatto al termine della Seconda Guerra mondiale e a farne tesoro.

Le premiazioni sono proseguite con un segno di continuità nei confronti dell’Amministrazione precedente del sindaco Michele Sandri, che volle istituire un riconoscimento annuale alle eccellenze sportive monteacutesi, in segno di gratitudine per chi ha portato in alto il nome del paese roerino.

Sono stati premiati con targhe ricordo Paolo Priolo, atleta paralimpico dello snow board, che ha partecipato ai recenti Giochi Olimpionici Invernali di Milano-Cortina, Francesca Negro, campionessa regionale di karate e neo-diciottenne, proprio come Federico Rosso, campione regionale di nuoto, nella disciplina salvamento agonistico.

GLI INTERVENTI [VIDEO]


 

La cerimonia ha visto successivamente la presentazione delle associazioni che operano sul territorio di Monteu Roero – AMAR, Belmonteu, Pro LocoFidas, Gruppo Alpini e Gruppo Protezione Civile –, tutte molto attive e presenti nel territorio durante le numerose manifestazioni organizzate per la comunità.

Una comunità molto attiva che ha dimostrato anche in questa occasione di sentirsi unita e inserita nelle tante attività del Roero.

La mattinata si è conclusa con un aperitivo offerto dall’amministrazione comunale.

La premiazione di Paolo Priolo

La premiazione di Paolo Priolo

Il sindaco Paolo Rosso con Paolo Priolo

Il sindaco Paolo Rosso con Paolo Priolo

Con Francesca Negro

Con Francesca Negro

La consegna del premio a Federico Rosso

La consegna del premio a Federico Rosso

L'intervento del senatore Perosino

L'intervento del senatore Perosino

Con l'ex sindaco ed ex consigliere regionale Giovanni Negro

Con l'ex sindaco ed ex consigliere regionale Giovanni Negro

Silvano Bertaina

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