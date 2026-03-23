Manifestazioni primaverili ed estive a Ceva: un confronto tra il Comune e le Associazioni

Prosegue il percorso di confronto e collaborazione avviato dalla Città di Ceva per la costruzione di un calendario condiviso di iniziative sul territorio.

Nei giorni scorsi si è svolto, presso il Comune, un incontro tra l’Amministrazione comunale e le associazioni locali, con l’obiettivo di programmare le manifestazioni della stagione primaverile ed estiva.

Dopo il precedente momento di coordinamento che aveva coinvolto l’intero territorio del Cebano e della Valle Tanaro, questo appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo diretto con le realtà associative cittadine, protagoniste attive nella vita culturale, sportiva ed enogastronomica di Ceva.

All’incontro erano presenti l'assessore alle Manifestazioni Luca Prato, l'assessore alla Cultura Cinzia Boffano ed il consigliere Alessandro Favole, che hanno ribadito l’importanza del lavoro condiviso per costruire un calendario di eventi capace di valorizzare al meglio il territorio, evitando sovrapposizioni e ottimizzando risorse ed energie. Numerosa e partecipata la presenza delle associazioni, a testimonianza di un tessuto locale dinamico e fortemente coinvolto.

Il confronto si è svolto in un clima costruttivo, confermando come la sinergia tra Amministrazione e associazioni rappresenti un elemento fondamentale per offrire alla comunità e ai visitatori una proposta ricca, varia e coordinata.

“Un ringraziamento a tutti i partecipanti, ed anche a chi, pur impossibilitato a partecipare, ha comunque espresso la propria disponibilità a collaborare – commentano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli e l'assessore Luca Prato -. Nei primi giorni di aprile l’Amministrazione comunale presenterà ufficialmente il calendario degli eventi attraverso una conferenza stampa dedicata, che anticiperà una stagione ricca di appuntamenti e iniziative. Un percorso che guarda già anche a uno degli eventi simbolo del territorio: la Mostra del Fungo, che nell’edizione di settembre assumerà una dimensione internazionale, confermando il ruolo di Ceva come punto di riferimento per la promozione del territorio e delle sue eccellenze”.