Vicoforte celebra la giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati

Sabato 28 marzo Vicoforte, in occasione della celebrazione della "giornata nazionale della gentilezza", saluterà i bambini ivi residenti e nati nel 2025.
L'incontro dell'Amministrazione comunale con le famiglie si terrà alle ore 10 nella sala polifunzionale, in via Al Santuario nei pressi degli edifici scolastici.
Il benvenuto ai nuovi bambini Vicesi è organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale che consegnerà libri per bambini al fine di sensibilizzare anche le famiglie all'educazione alla lettura, anche ad alta voce, sin dai primi anni di età. Sarà anche omaggiato un gadget in ricordo della giornata grazie alla collaborazione con i bambini dei doposcuola.