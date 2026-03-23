Giornata Mondiale della Meteorologia, il CNDDU: "La scienza del tempo non è un privilegio, ma un diritto fondamentale"

In occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) intende collocare questa ricorrenza in una prospettiva che unisce rigore scientifico e responsabilità civile, alla luce dei più recenti dati elaborati dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO).

La data del 23 marzo non rappresenta soltanto un anniversario istituzionale: richiama la nascita di una rete globale fondata sulla libera circolazione dei dati meteorologici e sulla cooperazione tra Stati, oggi riconosciuta come infrastruttura essenziale per la sicurezza umana. Dietro la semplicità con cui accediamo quotidianamente a una previsione del tempo si cela un sistema complesso e continuo di osservazioni planetarie, che costituisce il presupposto per decisioni economiche, sanitarie e ambientali di portata globale. In un contesto di crescente instabilità climatica, tale sistema non è più soltanto un supporto tecnico, ma un elemento strutturale per la tutela dei diritti fondamentali.

I dati aggiornati al 2026 delineano con chiarezza la portata del cambiamento in atto. Secondo il rapporto "State of the Global Climate 2025" della WMO, il 2025 si colloca tra i tre anni più caldi mai registrati, confermando una tendenza che vede gli ultimi undici anni come i più caldi dell'era osservativa. Le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi livelli record e il riscaldamento è destinato a proseguire per generazioni. Le previsioni climatiche globali della WMO indicano inoltre una probabilità superiore al 70% che la temperatura media globale superi temporaneamente la soglia di +1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali nel periodo 2025-2029. World Bank e WMO confermano congiuntamente che gli eventi meteorologici estremi hanno causato tra il 1970 e il 2021 perdite economiche pari a circa 4,3 trilioni di dollari e quasi 2 milioni di vittime, mentre l'accesso universale ai sistemi di allerta precoce potrebbe evitare ogni anno perdite per almeno 13 miliardi di dollari. Il World Economic Forum continua a indicare gli eventi climatici estremi tra i principali rischi globali a lungo termine.

In questo scenario, la meteorologia assume una funzione strategica che travalica la dimensione scientifica per configurarsi come presidio di democrazia sostanziale. Le evidenze scientifiche mostrano come anche un anticipo limitato nelle previsioni possa ridurre fino al 30% i danni legati a eventi estremi, confermando che l'accesso a informazioni meteorologiche accurate non è un privilegio, ma una condizione essenziale per l'esercizio dei diritti fondamentali.

La riflessione educativa si inserisce in questo quadro come elemento decisivo. La scuola è chiamata a interpretare la meteorologia non come un sapere specialistico isolato, ma come chiave di lettura della contemporaneità. Integrare i dati climatici aggiornati nei percorsi didattici significa offrire agli studenti strumenti per comprendere la complessità del mondo e sviluppare una cittadinanza consapevole. In un ecosistema mediatico spesso dominato da semplificazioni e narrazioni emergenziali, l'educazione ha il compito di restituire profondità e senso critico, trasformando l'informazione in conoscenza e la conoscenza in responsabilità.

Le conclusioni che emergono da questa Giornata impongono un cambio di paradigma culturale e operativo. Non è più sufficiente riconoscere il valore della meteorologia in termini astratti: occorre tradurlo in azione sistemica e verificabile, riconoscendola come infrastruttura pubblica globale sostenuta da investimenti stabili, così come raccomandato dalla WMO attraverso i programmi WIGOS e Global Basic Observing Network. In ambito educativo risulta imprescindibile sviluppare una didattica integrata che metta in relazione diretta gli studenti con fonti scientifiche ufficiali, dati climatici reali e strumenti di analisi.

Il CNDDU propone in questa prospettiva un impegno strutturato volto a costruire una vera alleanza tra scuola, comunità scientifica e istituzioni, capace di trasformare la conoscenza meteorologica in pratica sociale e consapevolezza diffusa. Osservare il presente, oggi, significa assumersi la responsabilità di proteggere il futuro: ogni dato validato, ogni previsione condivisa e ogni percorso educativo attivato rappresentano strumenti concreti per garantire diritti, sicurezza e dignità alle generazioni presenti e future.