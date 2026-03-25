Infortunio sul lavoro a Cervere: operaio travolto da un bancale, è grave

Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo intorno alle 16.30, in via Fossano a Cervere, presso la ditta di trasporti Monteleoni. Un uomo di 57 anni è stato travolto da un bancale durante le operazioni lavorative, riportando un trauma alle gambe e al torace.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e ha disposto il trasporto in ambulanza, partita da Fossano, verso l’ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Fossano e Alba, oltre ai carabinieri e ai tecnici dello Spresal, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto