Cherasco, ignoti rubano la copertura in rame da cinque tombe di famiglia: "Danni per migliaia di euro"

Sono almeno cinque le tombe di famiglia interne al cimitero di Cherasco dalle quali ignoti hanno rubato la copertura in rame.

Ieri la scoperta del fatto, che potrebbe risalire anche a diversi giorni fa.

A segnalarlo al nostro giornale, uno dei privati interessati dal furto, in queste ore impegnato nelle denunce di rito presso le forze dell’ordine.

"Purtroppo – spiega il nostro lettore –, stando a quanto ci è stato segnalato, pare che il cimitero non disponga di un sistema di videosorveglianza, per cui sarà difficile risalire ai responsabili di un furto il cui danno va ben oltre al valore relativo al materiale fatto sparire".

In alcuni casi la rimozione delle copertura ha causato infiltrazioni d’acqua importanti, nelle tombe, causando considerevoli danni.

"Infatti non si tratta soltanto di qualche decina di kg di rame, il cui prezzo oggi è salito alle stelle. Ma chi ha rimosso quel materiale, senza peraltro lasciare segni visibili ai piedi delle tombe interessate, ha provocato danni tali per i quali occorrerà rifare l’intera copertura. Un primo preventivo avuto ieri parla di una spesa di 1.800 euro. Questo senza considerare le opere aggiuntive cui saranno chiamati i proprietari delle tombe che hanno subito infiltrazioni. Come dire, se mi avessero chiesto i 150-200 euro di valore del rame glieli avrei dati volentieri".