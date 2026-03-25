Carabinieri della Compagnia Bra in campo contro le truffe ad anziani e soggetti fragili

Nell’ambito dell’attività preventiva contro le truffe in danno di anziani e di soggetti “fragili”, in questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Bra stanno continuando una massiva campagna d’informazione incontrando i cittadini in occasione dei mercati settimanali e la domenica al termine delle celebrazioni liturgiche, con lo scopo di raggiungere il maggior numero di persone, soprattutto coloro che non hanno potuto partecipare alle precedenti riunioni svolte sul territorio sul medesimo tema.

In questo quadro l’iniziativa assunta dai Carabinieri di Monforte d’Alba, che lunedì 23 marzo, presso il mercato tenutosi in piazza Monsignor Dall’Orto, hanno distribuito volantini informativi e incontrato molti cittadini, ai quali hanno ulteriormente ribadito le subdole modalità con le quali operano i truffatori e come non cadere nell’inganno.