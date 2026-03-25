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Cronaca | 25 marzo 2026, 16:52

Vasto incendio boschivo a Gottasecca: operazioni complicate dal forte vento

Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell'Antincendio boschivo

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Sono decine gli uomini impegnati nel vallone di Gottasecca, in alta Langa, per contenere un vasto incendio boschivo che sta interessando la zona. 

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Ceva e Mondovì, con il nucleo DOS di Alba. Con loro, una quindicina di AIB, i volontari dell'Antincendio boschivo regionale, presente con le squadre di Cortemilia, Saliceto e Castino. 

La situazione è di difficile gestione e contenimento a causa delle forti raffiche di vento che dal pomeriggio odierno stanno interessando diverse aree del Piemonte e che si prevede possano raggiungere anche gli 80 chilometri orari.

Al momento non è previsto l'ausilio di mezzi aerei, decisione che spetta al Direttore operazioni spegnimento, il Dos. 


 

Barbara Simonelli

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