Borgo San Dalmazzo, incidente in via Asti: è il terzo in poche settimane

E' il terzo incidente in poche settimane accaduto in via Asti, a Borgo San Dalmazzo, all'incrocio con via del Tesoriere.
I primi due a inizio dello scorso mese di febbraio, a pochi giorni l'uno dall'altro. Oggi il terzo, praticamente sempre nello stesso punto.
I residenti tornana a sollecitare l'installazione di dissuasori di velocità, in particolare dossi permanenti, come già avvenuto in altre strade del paese.
Si tratta infatti di un incrocio sensibile per via dell'alta frequentazione di bambini e anziani, trovandovi a poca distanza dal parco del Tesoriere.
Su via Asti c'è il limite dei 30 Km/h, ma non è rispettato. Ed ecco che sono frequenti, in quel punto, gli incidenti. Per fortuna, fino ad oggi, senza feriti o conseguenze gravi. Ma fino a quando?