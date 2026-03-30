TENNISTAVOLO / Le corazzate verzuolesi non si fermano più: A4 Tonoli e A4 Scotta imbattute e campioni in B1 e B2

Prosegue l'incredibile serie positiva delle formazioni verzuolesi dell'A4 Tonoli e dell'A4 Scotta nei campionati nazionali di B1 e B2. Entrambe le squadre, già matematicamente vincitrici dei rispettivi campionati, erano impegnate in trasferta ed entrambe si sono imposte per 5 a 1, mantenendo così l'imbattibilità stagionale.

Serie B1: A4 Tonoli inarrestabile a Milano

In Serie B1 l'A4 Tonoli ha espugnato senza eccessive difficoltà il campo dell'Aon Milano grazie ai due punti a testa conquistati da Anastasios Riniotis e Alessandro Soraci e al punto ottenuto da Simone Garello. Per i padroni di casa il punto della bandiera l'ha conquistato il nigeriano Solanke su Garello. Un successo che conferma per l'ennesima volta la solidità della compagine verzuolese, autentica dominatrice del campionato.

Serie B2: l'A4 Scotta espugna Genova

Non da meno è stata la formazione di B2 dell'A4 Scotta che, con lo stesso punteggio di 5 a 1, ha vinto sul campo del Luigi Rum Genova. Due punti a testa sono stati conquistati da Mattia Garello e Vladimir Sych, mentre il quinto punto è arrivato grazie ad Andrea Garello.

Serie C1: l'A4 Avis torna in vetta, finale a tre

Importante successo nel campionato di C1 anche per l'A4 Avis che, impegnata in trasferta sull'ostico campo del Sial Piossasco, si è imposta per 5 a 4 al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata. Grazie a questo risultato la formazione verzuolese ha riconquistato la testa della classifica, leadership condivisa proprio con la squadra torinese e con l'Isola d'Asti. A una giornata dal termine, il campionato vede incredibilmente tre formazioni appaiate in vetta.

Serie C2: ancora un colpo esterno

Importante successo anche in Serie C2, dove l'A4 Tonoli ha espugnato con il punteggio di 5 a 4 il campo del TT Torino.

Trofeo Scotta: il vivaio verzuolese fa incetta di medaglie

Domenica 29 marzo era inoltre in programma a Verzuolo il "Trofeo Scotta", torneo valido come quinta prova del Grand Prix interregionale giovanile, che ha visto scendere in campo oltre duecento giovani atleti. La manifestazione ha confermato lo straordinario lavoro del vivaio A4, capace di imporsi in ben cinque delle dodici gare in programma.

Il predominio verzuolese è stato particolarmente netto in campo femminile. Sono salite sul gradino più alto del podio Arianna Giraudo nella categoria Under 9, Carlotta Giraudo dominatrice della gara Under 13, Caterina Cavallera trionfatrice nella categoria Under 15 e Melissa Marku vincitrice della gara Under 17. In campo maschile l'unico successo è arrivato grazie a Ke Hu, primo nella gara Under 11.

Hanno conquistato la medaglia d'argento nelle rispettive categorie Sofia Pittavino, Michele Manusè e Pietro Trezza, mentre sono saliti sul terzo gradino del podio Rebecca Isaia, Gaia Rabbia, Gladness Ubibi Carà, Iulia Seciu, Martina Cornaglia, Anna Ponzo e Riccardo Ferrero.

Grazie a questi risultati e ai piazzamenti ottenuti dai numerosi altri giovani del vivaio, l'A4 si avvia a imporsi per l'ennesima volta nella speciale classifica per società.