TENNISTAVOLO / un weekend di alti e bassi per le squadre monregalesi: Bruno Gomme già promossa in D1

Serie B1 – Colpo grosso del TT M.L.M. Mondovì

Inaspettato e clamoroso il successo interno del TT M.L.M. Mondovì contro il TT Teco-Cattina Cortemaggiore: 5 a 3 il risultato finale. Privi del capitano Negrila, sostituito da Iacopo Dondana, i monregalesi hanno saputo ribaltare le sorti di un incontro a lungo in bilico. Dondana parte bene superando Calarco 3-2 in un match tiratissimo, ma gli ospiti rispondono con Sazonov su Palmarucci (1-3) e Conciauro su Torta (0-3). Palmarucci riporta il pari battendo Calarco 3-0, prima che Dondana ceda a Conciauro in tre set. È Torta il grande protagonista del finale: prima piega Sazonov al quinto set, poi regola Calarco in tre. La gemma finale porta la firma del neocampione italiano Palmarucci, che supera Conciauro in quattro set. Sabato 18 aprile il TT M.L.M. chiuderà la sua esperienza in B1 in trasferta contro la capolista Verzuolo Tonoli, già promossa in A2.

Serie C2 – TT Mondovì Macelleria Gazzera: netta vittoria sull'Isola d'Asti

Torna al successo il TT Mondovì Macelleria Gazzera, che supera il TT Isola d'Asti Bausola Srl con un netto 5 a 1. Il rientro di Luca Boscolo e il forfait per influenza di Sannini ridisegnano il terzetto, completato da Basso e Fragolino. Doppietta di Fragolino, che supera Marchesi (3-1) e Pia (3-0). Basso, nonostante un risentimento muscolare, la spunta al quinto su Pia. Boscolo agevole 3-0 su Bettiol, il quale firma il punto della bandiera su Basso prima che Boscolo chiuda senza fatica su Rotondo. Il Macelleria Gazzera si conferma secondo in classifica alle spalle di Savigliano e chiuderà il suo ottimo campionato in trasferta a Verzuolo.

Serie D1 – Il TT Botta Forni cade a Verzuolo

Sconfitta esterna per il TT Botta Forni, superato dall'A4 Verzuolo Dental Quality per 4 a 2. Bene Beatrice Borrello, che batte Lanzarone Andrea al quinto set, e Angela Alessandrini, che supera Lanzarone Carmelo in tre set. Determinante il contributo del forte Bosio, che piega sia Beltramo che Borrello. Tra i Lanzarone, Carmelo supera Beltramo e Andrea firma la vittoria al quinto set su Alessandrini. Il Botta Forni, terzo in classifica, chiuderà il 18 aprile in casa contro la capolista San Damiano Italfrese.

Serie D2 – TT Bruno Gomme già promosso in D1

Vittoria esterna del TT Bruno Gomme Mondovì sul campo dell'Auxilium Fossano. Assenti Camperi e Miino, esordisce Andrea Stefanoni, promosso dalla D3, che cede a Marco Palmarucci, fratello del neocampione italiano in forza al TT M.L.M., e a Sturpino al quinto set. Mamino supera Camedda (3-0) e Palmarucci (3-1), Bresciano regola Sturpino e Camedda entrambe al quinto set. Con 24 punti all'attivo e cinque di vantaggio su Barge, il TT Bruno Gomme può già festeggiare la promozione in D1 indipendentemente dal risultato dell'ultimo incontro contro Verzuolo Acqua Eva.

Serie D3 – Pesante 0-6 per la Colonia Agricola Mondovì

Sconfitta senza appello per il TT Colonia Agricola Mondovì, travolto in casa dall'Area 172 Savigliano Auto per 0 a 6. Doppio ko per Brunetti, battuto da Rivoira (1-3) e Prato (0-3), e per Tino, sconfitto da Piasco (1-3) e da Rivoira (1-3). La Fortezza cede in tre set contro Prato, mentre la subentrata Kostenko lotta ma viene piegata da Piasco solo al quinto. Il 17 aprile ultimo impegno stagionale, in trasferta contro l'Olmense Lingua Autotrasporti.