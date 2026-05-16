 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 16 maggio 2026, 17:21

“Se n’è andato una guida e un pezzo di storia”: Trinità piange la scomparsa di Dino Perucca

Uomo amato da tutta la comunità e prezioso testimone della storia del paese, lascia un grande vuoto. Ora riposerà nel cimitero comunale come da sua volontà

“Se n’è andato una guida e un pezzo di storia”: Trinità piange la scomparsa di Dino Perucca

Si sono svolti ieri i funerali di Dino Perucca, trinitese “nell’anima”, mancato all’età di 94 anni, lo scorso 13 maggio a Torino. 

Era originario proprio del piccolo paese del Fossanese, dove ora riposerà nel cimitero comunale per sua espressa volontà. 

Dino è la nostra memoria storica, non mancava mai agli appuntamenti politici, alla commemorazione del 23 luglio, 25 aprile, 4 novembre e soprattutto è stato un testimone prezioso nel ricostruire il calvario di Calogero Bracco – lo ricorda con affetto la sindaca Ernesta Zucco-. Sono stati fondamentali i suoi ricordi per ricostruire i fatti in vista del gemellaggio con Petralia Sottana avvenuto nel 2015”.

Sempre disponibile al confronto, ai suggerimenti, sempre amico. – ha aggiunto e concluso -. Dino con te se ne va la nostra storia, cercheremo di portare avanti i tuoi insegnamenti, le tue memorie. Grazie della tua amicizia, della tua comprensione, dei tuoi insegnamenti. Buon viaggio Amico ovunque tu sarai”

Cristiano Sabre

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium