“Se n’è andato una guida e un pezzo di storia”: Trinità piange la scomparsa di Dino Perucca

Si sono svolti ieri i funerali di Dino Perucca, trinitese “nell’anima”, mancato all’età di 94 anni, lo scorso 13 maggio a Torino.

Era originario proprio del piccolo paese del Fossanese, dove ora riposerà nel cimitero comunale per sua espressa volontà.

“Dino è la nostra memoria storica, non mancava mai agli appuntamenti politici, alla commemorazione del 23 luglio, 25 aprile, 4 novembre e soprattutto è stato un testimone prezioso nel ricostruire il calvario di Calogero Bracco – lo ricorda con affetto la sindaca Ernesta Zucco-. Sono stati fondamentali i suoi ricordi per ricostruire i fatti in vista del gemellaggio con Petralia Sottana avvenuto nel 2015”.

“Sempre disponibile al confronto, ai suggerimenti, sempre amico. – ha aggiunto e concluso -. Dino con te se ne va la nostra storia, cercheremo di portare avanti i tuoi insegnamenti, le tue memorie. Grazie della tua amicizia, della tua comprensione, dei tuoi insegnamenti. Buon viaggio Amico ovunque tu sarai”