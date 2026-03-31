A Cuneo torna il ciclismo dei piccoli campioni: il Velo Club Esperia Piasco apre le porte ai Giovanissimi

Non è una novità, ma una solida e vincente conferma che si rinnova. Per il quarto anno consecutivo, la stagione ciclistica del Velo Club Esperia Piasco dedicata alla categoria Giovanissimi (bambini e bambine dai 5 agli 11 anni) riparte all'insegna della totale sicurezza dal cuore pulsante del capoluogo della Granda. La storica società, pur mantenendo salde le proprie radici e la sede direttiva a Piasco, ha infatti consolidato da tempo la scelta strategica di far allenare i più piccoli nel centro di Cuneo, offrendo alle famiglie un ambiente protetto, rodato e ideale per le prime pedalate.

Il quartier generale di questa attività è il collaudato impianto situato di fianco alle piscine comunali cuneesi: un anello di 600 metri completamente asfaltato, recintato, chiuso al traffico e del tutto privo di automobili. In questa vera e propria oasi sportiva, i giovani atleti si ritrovano ogni mercoledì e venerdì, dalle 18 alle 19:30. Qui hanno la possibilità di imparare a stare in gruppo e affinare la tecnica di guida senza dover affrontare in alcun modo i pericoli della strada.

Da sempre il Velo Club Esperia Piasco mette al centro della propria filosofia formativa il divertimento prima ancora della prestazione sportiva. A guidare la categoria è il tecnico Giovanni Gautero, in possesso del massimo brevetto in ambito nazionale (TA3), che proprio in questo impianto coordina da quattro stagioni le attività dei Giovanissimi. Quest'anno il gruppo conta già oltre dieci atleti, tra bambini e bambine.

"Il nostro obiettivo principale è che i ragazzi vengano all’allenamento con il sorriso e la voglia di stare insieme – spiega il tecnico Giovanni Gautero –. Credo fermamente nei valori educativi dello sport e nel puro divertimento. Proprio per questo, le nostre attività non si limitano alla sola bicicletta: inseriamo costantemente giochi e percorsi a terra. Vogliamo prima di tutto formare dei giovani atleti completi a livello motorio, combattendo attivamente la specializzazione precoce. La nostra regola è semplice: prima si diventa atleti, poi ciclisti, ma soprattutto si cresce come futuri adulti consapevoli dell'importanza di una mobilità condivisa e sicura sulle strade".

Per agevolare l'avvicinamento a questa disciplina e abbattere le barriere d'ingresso, la società offre a tutte le famiglie interessate la possibilità di effettuare delle prove gratuite, mettendo a disposizione le biciclette da corsa in prestito per l'intera stagione, fino a esaurimento scorte. Per partecipare agli allenamenti di prova è sufficiente presentarsi muniti di un proprio caschetto; è tuttavia essenziale contattare preventivamente lo staff per permettere ai tecnici di preparare la bicicletta della misura adeguata per il bambino o la giovane ciclista.