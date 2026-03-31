BASKET / Un weekend di grande carattere per l'Amatori Basket Savigliano: l'Under 19 la ribalta ad Avigliana, l'Under 13 beffa Chieri

UNDER 19 SILVER

AVIGLIANA 59 – AMATORI SAVIGLIANO 62

12-19, 19-12, 21-10, 7-21

Savigliano: Chiapello, Ambrosino S., Mellano, Rossi, Rivarossa, Rivoira, Calvi, Ambrosino A., Pintavalle, Sogno, Otella. All.: Eandi

Bella vittoria dell’U19 ad Avigliana. Una partita intensa e difficile per più motivi: assenze importanti ben colmate da tutti i ragazzi scesi in campo, una squadra avversaria con alcuni elementi di talento ed una difesa a zona 3/2 molto aggressiva cui fare fronte.

La partenza è stata a razzo per i ragazzi di coach Eandi: parziale di 15-5 a favore, Avigliana poi rientra ma i primi 10 minuti dicono 12-19 per la Cattolica ABS. Secondo quarto dove Avigliana si fa sotto ed aggancia gli ospiti. Si va al riposo sul 31 pari. Terzo quarto giocato male da Savigliano, che va sotto di 11 punti entrando nell’ultimo quarto di gioco.

Cattolica reagisce ma è ancora sotto di 10 punti a 5 minuti dalla fine. La partita pare segnata ma gli Eandi Boys dimostrano gran carattere e coesione vanno sotto di 1 punto grazie alle tante palle recuperate di Rivoira, serrano le fila in difesa (Avigliana non segna per tutti gli ultimi 5 minuti). Sotto di 1 ad 1 minuto dalla fine Savigliano costruisce un buon tiro da 3 punti che Mellano con personalità segna: +2. Lo stesso Mellano fa 1 su 2 dopo un fallo ed a quel punto Avigliana cerca un tiro da 3 punti, ma Pintavalle è perfetto in difesa ed il tentativo non va. Esplode la gioia dei ragazzi in campo ed in panchina, sempre uniti nel supporto. Bella soddisfazione ma e corsa per il primato nel girone (che significherebbe passaggio del turno) ancora aperta.

UNDER 14 GOLD

BEINASCHESE 67 – MERCATO’ SAVIGLIANO 64

Savigliano: Monchiero , Messina , Cravero , Motta , Corradini , Bianco , Cappella Zuliani , Lissandro , Pasero , Degioanni. All.: Abrate

Partita combattuta fino alle ultime azioni , le Pantere pagano i numerosi errori da distanza ravvicinata e qualche palla persa di troppa . Comunque positivo lo sforzo prodottoda parte di tutti i ragazzi durante l’arco della partita

UNDER 13 GOLD

AMATORI SAVIGLIANO 67 – BEA CHIERI 65

18-18, 22-7, 13-20, 14-20

Savigliano: Ambrosino, Avataneo, Olocco, Frandino, Singh, Manzo, Barge, Giletta, Lucido, Ciavarella, Bustos, Piola. All.: Abrate

Grande soddisfazione per l’Under 13 Gold dell’Amatori Basket Savigliano, che conquista una vittoria combattutissima contro la BEA Chieri, imponendosi di soli 2 punti al termine di una gara intensa.

Un successo che vale doppio, considerando che nella precedente sfida i saviglianesi avevano subito una pesante sconfitta di oltre 40 punti. Questa volta, invece, i ragazzi sono scesi in campo con un atteggiamento completamente diverso: più determinati, concentrati e pronti a lottare su ogni pallone.

<figure class="image"> </figure>ESORDIENTI

Bra – Savigliano 6-10 (ai punti 30-53)

2-6, 18-17, 2-12, 8-18

SAVIGLIANO: Allasia, Genesi, Avataneo, Marengo, Rossi, Marcello, Ambrosino, Dubois, Lentini, Cavaglià, Origlia. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Partita giocata a ritmi molto bassi per le pantere rispetto quanto hanno dimostrato fino ad ora, ma nonostante questo riescono a vincere 3 quarti su 4 grazie ad un buon attacco e un gioco di squadra e tanti contropiedi, soprattutto negli ultimi due quarti, dove si impongono con un’ottima difesa