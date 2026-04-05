Formazione, ricerca e innovazione: così la Clinica odontoiatrica Salzano Tirone affronta le sfide e i casi più complessi

Non solo cure dentali, ma ricerca, innovazione e formazione. La Clinica odontoiatrica Salzano Tirone, fondata a Cuneo dai medici odontoiatri Stefano Salzano e Federico Tirone, rappresenta oggi uno dei casi più interessanti nel panorama sanitario privato italiano.

Fondata con l’obiettivo di coniugare qualità clinica e organizzazione imprenditoriale, la struttura è cresciuta negli anni fino a diventare una realtà articolata su più sedi – Cuneo, Mondovì, Saluzzo e Bra – con un team di oltre 70 professionisti e circa 200 pazienti seguiti ogni giorno.

Alla base dello sviluppo c’è una scelta precisa: operare nel pieno rispetto delle regole, con trasparenza fiscale e gestionale. Un approccio che non è solo etico, ma anche strategico, e che ha permesso alla clinica di crescere in modo solido, superando i 9,5 milioni di euro di fatturato nel 2024 e puntando a nuovi traguardi negli anni successivi.

Uno degli elementi distintivi della clinica è l’investimento costante in tecnologie avanzate. Dall’implantologia navigata – che consente interventi più precisi grazie alla progettazione digitale su immagini 3D – agli scanner intraorali e ai workflow completamente digitalizzati, ogni scelta è orientata a migliorare sicurezza, tempi e risultati delle cure.

Particolare attenzione è riservata anche all’esperienza del paziente, con percorsi personalizzati e soluzioni pensate per ridurre l’ansia e rendere più accessibili le terapie.

Fin dagli inizi, la struttura ha puntato su un’organizzazione multidisciplinare, superando il tradizionale schema dello studio mono-professionale. Qui ogni professionista si occupa in maniera esclusiva di specifiche branche, con l’obiettivo di approfondirle e affrontarle secondo gli standard più aggiornati della medicina odontoiatrica.

Un approccio che consente di garantire al paziente trattamenti mirati, moderni e altamente qualificati.

Nel tempo, la risposta è stata significativa.

Il numero crescente di pazienti e la fiducia consolidata hanno portato a superare le 30mila visite complessive, offrendo alla struttura un patrimonio di esperienza clinica estremamente ampio.

Non solo casi ordinari, ma anche situazioni complesse e rare, che richiedono competenze avanzate e tanta esperienza.

È proprio su questo fronte che emerge uno dei principali punti di forza: la capacità di affrontare problematiche che spesso risultano difficili da gestire in realtà più piccole.

Dalle riabilitazioni complete della bocca, anche in condizioni particolarmente compromesse, fino ai casi in cui si registra una carenza di osso – situazione un tempo considerata limitante – oggi esistono soluzioni che, nella maggior parte dei casi, permettono comunque di intervenire con successo.

Accanto agli aspetti puramente odontoiatrici, un ruolo sempre più centrale è assunto dalla gestione delle condizioni sistemiche del paziente.

Persone che assumono farmaci specifici o che affrontano altre terapie complesse, richiedono competenze trasversali e un’attenta pianificazione.

Situazioni che spesso vengono demandate all’ambito ospedaliero, ma che, grazie a un’adeguata preparazione, possono essere affrontate anche in ambito specialistico ambulatoriale.

Per rispondere a queste esigenze, la struttura si è ulteriormente evoluta, dotandosi di un reparto dedicato alla chirurgia complessa. Un investimento che ha permesso di ampliare ulteriormente le possibilità di intervento, offrendo soluzioni a pazienti che altrimenti faticherebbero a trovare risposte sul territorio.

Alla base di tutto resta il lavoro di squadra: un team di professionisti in cui ciascuno porta la propria competenza specifica.

Dalla endodonzia alla chirurgia, dalla protesi alla gestione dei casi con patologie sistemiche delicate, ogni fase del percorso viene seguita da specialisti dedicati, in un confronto continuo che consente di affrontare anche le situazioni più articolate.

Perché la crescita della clinica non si limita ai numeri. Salzano e Tirone hanno costruito un modello organizzativo diventato di riferimento a livello nazionale, partendo dalla continuità del servizio: aperture estese, disponibilità nei periodi festivi e gestione delle urgenze.

Guardando al futuro, la direzione è chiara: integrare sempre di più ricerca, tecnologia e attenzione alla persona. Anche nelle sue specificità più complesse.