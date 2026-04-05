Spettacolo, scienza e solidarietà a Busca: il "Vertical Dance Show for Kenya" illumina la 15ma Giornata della Meteorologia

Busca si prepara a diventare la capitale della scienza, della natura e, soprattutto, della solidarietà. Nell'ambito dell'attesissima 15ª edizione della Giornata della Meteorologia (in programma dal 10 al 12 aprile), l'evento di punta che catturerà l'attenzione del pubblico sarà senza dubbio il "Vertical Dance Show for Kenya" a cura di Evoluzionaria. L'appuntamento è fissato per sabato 11 aprile alle 19:30 presso il Parco-Museo dell'Ingenium.

Questa esibizione di danza verticale, unica nel suo genere e ad ingresso libero, lascerà gli spettatori con il fiato sospeso, unendo la magia dell'arte performativa acrobatica a uno scopo umanitario di fondamentale importanza.

Sostenere Moite: le "Garden Towers" contro il cambiamento climatico

L'obiettivo primario dello spettacolo è infatti quello di sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell'ambizioso progetto di micro-agricoltura promosso in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Ramo e Datameteo Educational. Il progetto mira a un traguardo vitale: garantire ortaggi e verdure fresche alla mensa scolastica di Moite, nel Nord del Kenya.

In quest'area, situata nella regione del Lago Turkana, i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto devastante. Con meno di 200 mm di precipitazioni all'anno, un clima arido e acqua del lago alcalina (e dunque non potabile), l'agricoltura tradizionale è impossibile. Persino i capi di bestiame muoiono, togliendo ogni mezzo di sostentamento alle comunità pastorali locali.

Per far fronte a questa emergenza, grazie al lavoro congiunto con gli agronomi di "Cascina Ca Granda" e l'Associazione Papa Giovanni XXIII, è stato ideato un progetto pilota basato sulle "Garden Towers". Queste innovative torri di coltivazione verticale permettono di far crescere piante commestibili in spazi ridottissimi e con un consumo di acqua minimo. Attraverso le donazioni raccolte, si potrà dare cibo e speranza a oltre 1.000 bambini della scuola di Moite, sviluppando soluzioni agronomiche resilienti e adatte a climi estremi.

https://giornatameteo.com/cooperativa-il-ramo.php

Clima, Spazio e il ricordo di un grande meteorologo

A fare da prezioso corollario a questo slancio di solidarietà, la Giornata della Meteorologia offrirà altri appuntamenti di altissimo spessore culturale e divulgativo.

Sempre all'Ingenium, dal 10 all'11 aprile, sarà possibile visitare la suggestiva Mostra "Clima, Spazio, Volo": un percorso espositivo e conoscitivo che, anche grazie a un'innovativa esperienza in 3D, permetterà a grandi e piccini di immergersi nelle sfide del meteo e dell'esplorazione aerospaziale in collaborazione con il CRAL Altec

Grande attesa, inoltre, per la serata di venerdì 10 aprile alle 21:00 presso il Teatro Civico di Busca. Qui andrà in scena lo speech "Un meteorologo del nostro tempo", un importante talk meteo dedicato all'analisi dei cambiamenti climatici su scala globale. Questo appuntamento rappresenterà un momento molto commovente per la comunità scientifica, poiché sarà l'occasione per ricordare e rendere omaggio a due volti amatissimi della meteorologia italiana: Paolo Sottocorona e Angelo Bertozzi. L’incontro, moderato dal giornalista Doriano Mandrile, vedrà salire sul palco le eccellenze del settore: il Col. Guido Guidi, il Prof. Claudio Cassardo, il Col. Pisani (Presidente AISAM), Pierluigi Randi (Presidente AMPRO) e il Dott. Carlo Cacciamani.

La 15ª Giornata della Meteorologia rappresenta un'opportunità eccezionale. L'invito a partecipare è aperto a tutti: non perdete l'occasione di guardare al cielo con occhi nuovi, di imparare e, soprattutto, di fare la differenza per i bambini del Kenya.