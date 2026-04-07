A Prato Nevoso un weekend di Pasqua indimenticabile tra musica, sapori e show sulla neve

Prato Nevoso archivia il weekend di Pasqua al termine di tre giornate intense, colorate e partecipatissime, confermandosi ancora una volta come meta ideale per chi cerca sport, spettacolo e divertimento in montagna.

Il programma ha preso il via sabato 4 aprile presso la baita del Verde con l’après-ski animato da Il Pagante, protagonista di un live musicale che ha richiamato un pubblico numeroso e ha trasformato le vette alpine in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando momenti indimenticabili fino al tramonto a suon di hit.

Grande successo anche per la “Mangiaski - Mondolé Edition”, che quest’anno ha fatto segnare il record di iscritti. L’evento, ormai appuntamento tradizionale per gli amanti della neve e della buona tavola, ha unito sport, convivialità e gusto, offrendo un luculliano percorso tra le eccellenze enogastronomiche locali, grazie alle tappe presso le baite Ski Grill, Il Verde, La Turra, Il Rosso e White House.

Lunedì 6 aprile, poi, lo “Spring Splash - Messico e Nuvole edition” ha rappresentato la classica ciliegina sulla torta. L’appuntamento, emblema del passaggio dall’inverno alla primavera, ha registrato la partecipazione di singoli ed equipaggi pronti a sfidare la gravità e a sorprendere il pubblico con travestimenti originali, mezzi creativi e tanta voglia di mettersi in gioco.

Come da tradizione, i partecipanti si sono lanciati lungo la discesa per attraversare l’ormai iconica piscina ai piedi della pista 2 della Conca. Fra tuffi spettacolari, cadute memorabili e attraversamenti impeccabili, lo spettacolo ha coinvolto concorrenti e pubblico, culminando in sorrisi, risate e applausi per tutti.

Le premiazioni hanno celebrato i protagonisti di questa edizione:

Singoli

Ettore Giovanni Vinai – Miglior attraversamento

Richard Webster (proveniente da Winchester) – Miglior splash

Rebecca Patrone (7 anni) – Concorrente più giovane

Fabrizio Pastorino – Premio simpatia



Alessandro Giannini – Premio assoluto

Equipaggi

Leila e Malam –– Miglior attraversamento

La fuga dei narcos –– Miglior splash

Dos amigos locos –– Miglior equipaggio

Al termine del fine settimana, Alberto Oliva, amministratore unico di Prato Nevoso S.p.A., ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questi tre giorni. Eventi come l’après-ski con Il Pagante, la Mangiaski e lo Spring Splash dimostrano ancora una volta la capacità di Prato Nevoso di offrire esperienze uniche sulla neve, divertimento per tutta la famiglia e momenti indimenticabili”.

La stagione sciistica a Prato Nevoso, intanto, prosegue: gli impianti di risalita sono aperti tutti i giorni, permettendo a tutti di sciare su piste ancora perfettamente innevate.