Torna il Fitwalking del Monviso: sport e solidarietà a Paesana

Domenica 19 aprile torna a Paesana il Fitwalking del Monviso con la sua quattordicesima edizione. Una manifestazione outdoor aperta a tutti, pensata per unire attività fisica, socialità e sostegno al territorio.

L’evento prevede due percorsi, rispettivamente di 10 e 8 chilometri, adatti a partecipanti di ogni livello, principalmente pianeggianti e su fondo misto. I percorsi sono adatti anche a passeggini e persone a ridotta mobilità. Il ritrovo è fissato alle ore 9:00 in Piazza Piave, con partenza alle ore 10:00. All’arrivo i partecipanti potranno ritirare il pacco gara creato grazie alla generosità degli sponsor.

L’iscrizione, al costo di 5 euro direttamente sul posto, include pacco gara e rinfresco finale per tutti i partecipanti.

Oltre all’aspetto sportivo e aggregativo, l’iniziativa ha una forte valenza solidale: il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana – sede di Paesana, a sostegno del loro fondamentale servizio per il territorio.

Il Fitwalking del Monviso rappresenta un’occasione per vivere una giornata all’aria aperta, accessibile e inclusiva, contribuendo allo stesso tempo a una causa concreta.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli organizzatori tramite la mail prolocopaesana@gmail.com , oppure tramite i canali social.