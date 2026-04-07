Quando l’acqua fa paura: un viaggio tra miti, storia e attualità delle alluvioni

Le alluvioni non sono solo eventi naturali: sono racconti antichi, paure collettive, svolte decisive nella storia dell’umanità. Da millenni accompagnano l’uomo, lasciando tracce profonde nella memoria delle civiltà e nei miti fondativi di popoli lontanissimi tra loro.

Mercoledì 8 aprile alle ore 21, al Cinema Monviso di Cuneo, il prof. Stefano Fenoglio, dell’Università di Torino, guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra scienza, storia e immaginario collettivo con l’incontro “Alluvioni: miti, storia e attualità di un fenomeno che ci accompagna da millenni”

Perché il mito del Diluvio Universale compare in culture che non hanno mai avuto contatti tra loro, dal Medio Oriente alla Cina, dal Sudamerica all’India? Perché, tra tutte le possibili catastrofi naturali – terremoti, incendi, eruzioni vulcaniche – sono proprio piogge torrenziali e straripamenti a occupare un posto così centrale nelle religioni e nell’inconscio umano?

Durante la serata, il prof. Fenoglio proverà a dare risposta a queste domande, mostrando come le alluvioni abbiano influenzato non solo il territorio, ma anche il corso della storia e delle società umane. Un racconto che parte dal passato remoto e arriva fino ai giorni nostri, quando questi eventi sembrano farci sempre più paura.

Le alluvioni sono davvero in aumento? E se sì, per quali ragioni? Quali sono le conseguenze per le comunità umane, per la biodiversità e per gli ecosistemi fluviali? Temi di grande attualità, affrontati con rigore scientifico ma con un linguaggio accessibile, capace di coinvolgere anche chi non è specialista.

Comprendere i meccanismi che regolano i fenomeni alluvionali non è solo un esercizio accademico: è una necessità. Studiare l’acqua, i fiumi e il loro comportamento rappresenta oggi l’unica strada possibile per imparare a convivere con una minaccia che accompagna l’umanità fin dall’alba della sua storia.

Una serata per riflettere, capire e guardare con maggiore consapevolezza a un fenomeno naturale che, ieri come oggi, continua a modellare il nostro mondo.