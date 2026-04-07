Bra, a palazzo Mathis “Viaggio nei Multiversi dell’Arte di Langhe e Roero”, dedicato all'opera di Gioachino Chiesa

A Palazzo Mathis sono iniziati i lavori di allestimento della sezione scultura dedicata a Gioachino Chiesa, cuore monotematico della Sezione Scultura della Mostra “Viaggio nei Multiversi dell’Arte di Langhe e Roero”, promossa dall'Associazione Dreaming in Art con il Comune di BRA in collaborazione con l'Associazione Anforianus Odv di Santa Vittoria d'Alba.

Per la prima volta, i riflessi caldi del bronzo dialogheranno con la luce candida e sospesa dei gessi, generando un incontro materico raro e sorprendente. Un accostamento quasi impossibile da vedere altrove, figlio della millenaria tecnica della cera persa utilizzata da Chiesa, che qui diventa ponte tra peso e leggerezza, memoria e visione.

L’allestimento procede verso l’inaugurazione di venerdì 10 aprile alle ore 17,30, mentre domenica 12 aprile alle 17 Palazzo Mathis ospiterà un grande pomeriggio dedicato alla scultura: un momento di approfondimento con gli esperti e un omaggio al lavoro ed alla ricerca, intensa e umanissima di Chiesa.

Un’esperienza nuova, intensa, pronta a rivelarsi al pubblico.

Il percorso espostivo, nel racconto dell'Associazione Anforianus Odv di Santa Vittoria d'Alba, avrà la voce narrante di Paolo Tibaldi, grande interprete del territorio e straordinario valore aggiunto di questa edizione.