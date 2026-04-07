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Attualità | 07 aprile 2026, 08:35

Gli studenti dell'Arimondi Eula di Racconigi incontrano "Le incredibili storie"

La museologa Serena Fumero ha raccontato storie di donne, oggi spesso ricordate dal calendario dei santi, che hanno vissuto la sofferenza e la forza della vita, la speranza e la fede, la persecuzione e la resistenza

Gli studenti dell'Arimondi Eula di Racconigi incontrano &quot;Le incredibili storie&quot;

La forza delle parole, la suggestione delle immagini, la magia della narrazione: gli studenti del triennio dell’IIS Arimondi Eula mercoledì scorso hanno partecipato allo spettacolo “Ognissante”.

La museologa Serena Fumero ha raccontato storie di donne, oggi spesso ricordate dal calendario dei santi, che hanno vissuto la sofferenza e la forza della vita, la speranza e la fede, la persecuzione e la resistenza.

Nella sempre bella cornice della SOMS gli studenti sono stati condotti in un viaggio storico, spirituale e, a tratti magico, attraverso la vita e la morte di donne di cui la storia dell’arte ha saputo conservare la memoria e la forza.

Un grazie a Serena Fumero per la passione e la preparazione con cui ha saputo coinvolgere gli studenti.

comunicato stampa

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