Alta frequenza agli incontri Unidea Mondovì

Sempre assai frequentati e apprezzati gli incontri settimanali all'Università degli Adulti (Unidea) di Mondovì: ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17 in Sala Comunale "Scimé". Dopo le pregnanti relazioni dei professori Susanna Ghiazza, Andrea Maia, Stefano Casarino, Antonina Gazzera rispettivamente sull'arte imperiale romana, su Guido Gozzano, su Eugenio Montale, su Miguel de Cervantes, il flauto di Maurizio Davico ha poi creato mirabilmente l'atmosfera adatta al Giovedì Santo insieme con letture da testi di San Francesco.

Questo giovedì 8 aprile verranno echi e suggestioni classiche dai professori Aldo Intagliata e Pasquale Sansone; Giovedì 23, ricordi e letture sul 25 aprile e una testimonianza su Lidia Rolfi a cura del figlio Aldo. Poi, giovedì 30, col prof. Elio Giamello della facoltà di Chimica, "storie di scoperte scientifiche e di nuovi problemi. Si proseguirà fino maggio con altre proposte, visite e incontri, con pranzo finale al Baladin di Piozzo.