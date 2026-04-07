A Ceva va in scena lo spettacolo "N' ram sech" a sostegno dell'AIDO

Il gruppo AIDO di Ceva organizza un evento di beneficenza dal titolo “N’ RAM SECH” (un ramo secco), commedia portata in scena dalla Nuova Filodrammatica Carrucese.
L’appuntamento è in programma per sabato 17 aprile alle ore 21 presso la Sala Cinema “Borsi” in via Pio Bocca a Ceva. L’iniziativa rientra tra le attività promosse per sensibilizzare il pubblico sul tema della donazione degli organi e per sostenere, attraverso una raccolta fondi, l’AIDO gruppo intercomunale di Ceva.
L’ingresso è a offerta libera; è gradita la prenotazione presso la cartolibreria La Matita, in via Marenco 49 (tel. 0174704132).