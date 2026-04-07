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Attualità | 07 aprile 2026, 08:24

A Ceva va in scena lo spettacolo "N' ram sech" a sostegno dell'AIDO

Appuntamento sabato 17 aprile alle 21 presso la Sala Cinema “Borsi”. L’ingresso è a offerta libera, gradita la prenotazione.

A Ceva va in scena lo spettacolo &quot;N' ram sech&quot; a sostegno dell'AIDO

Il gruppo AIDO di Ceva organizza un evento di beneficenza dal titolo “N’ RAM SECH” (un ramo secco), commedia portata in scena dalla Nuova Filodrammatica Carrucese.

L’appuntamento è in programma per sabato 17 aprile alle ore 21 presso la Sala Cinema “Borsi” in via Pio Bocca a Ceva. L’iniziativa rientra tra le attività promosse per sensibilizzare il pubblico sul tema della donazione degli organi e per sostenere, attraverso una raccolta fondi, l’AIDO gruppo intercomunale di Ceva.

L’ingresso è a offerta libera; è gradita la prenotazione presso la cartolibreria La Matita, in via Marenco 49 (tel. 0174704132).

Files:
 aido borsi aprile 26 (25 MB)

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