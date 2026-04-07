Riprendono gli incontri biblici a Cartignano

Riprendono a Cartignano gli incontri di conoscenza del mondo biblico. In questa fase primaverile il biblista Angelo Fracchia guiderà alla conoscenza dei principali libri del Nuovo Testamento. Per chi vuole, c'è la possibilità di proseguire l'incontro a cena, prenotandosi in anticipo.
Gli incontri previsti, che si terranno dalle 18.30 alle 20 nel salone comunale di Cartignano, sono i seguenti:
- 10 aprile: "L'apripista" (il vangelo di Marco)
- 17 aprile: "Perfetti... anzi no" (gli Atti degli Apostoli)
- 8 maggio: "Scacchi rabbinici" (la lettera ai Romani)
- 22 maggio: "Incubi rasserenanti" (l'Apocalisse di san Giovanni).