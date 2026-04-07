Alla Casa Salesiana di Fossano una giornata di festa dedicata agli ex allievi

Si terrà domenica 12 aprile presso la Casa Salesiana di Fossano, in via Verdi 22, l’inaugurazione dei nuovi laboratori e una giornata di accoglienza per tutti coloro che, nel corso degli anni, ne hanno calpestato il Cortile e frequentato le aule, gli ex allievi, ma non solo.

Infatti l'invito è esteso anche a tutta la cittadinanza fossanese e non, che per motivi vari è entrata in contatto con il carisma salesiano o è desiderosa di conoscere da vicino la continua evoluzione di un'istituzione che è parte integrante della storia e della formazione del territorio e con esso ha uno stretto legame.

Sarà dunque una giornata in cui gli ex allievi saranno invitati a rivivere per qualche ora il Cortile di don Bosco, lo spazio dove intere generazioni hanno imparato non solo un mestiere, ma anche i valori della vita. Sarà un momento per ritrovare vecchi compagni, scambiarsi aneddoti e risentire il frastuono gioioso e l’energia tipica della "Casa che accoglie", ma allo stesso tempo visitare i vari laboratori.

Il cuore della visita saranno i nuovi locali, un sogno che si fa realtà, frutto di una struttura d’eccellenza nata da anni di fatiche e da una straordinaria rete di solidarietà, investimento nella formazione e nell'innovazione tecnologica.

Il programma è distinto per ogni generazione.

Per ex allievi nati dal 1940 al 1981

Ore 9 S. Messa

Ore 10 Accoglienza e visita laboratori, a seguire aperitivo in compagnia

Per ex allievi nati dal 1982 al 2008

Ore 15.30 Accoglienza e visita laboratori, a seguire aperitivo in compagnia

Per tutti gli ex-allievi è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro mercoledì 8 aprile inquadrando il Qrcode o sul nostro sito www.fossano.cnosfap.net.

Ai cittadini, e non, di Fossano viene offerta la possibilità di scegliere di visitare i laboratori, in tre orari diversi, senza prenotazione: 10.30 - 14.30 - 16.

Per ulteriori informazioni si può contattare il 320 78 11 638.