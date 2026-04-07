I docenti del Denina Pellico Rivoira in Erasmus+

Le professoresse Gabriella Mitidieri, Anna Armando e Marta Tamagno hanno svolto attività di job shadowing presso la scuola di Haramsoya, isola nei pressi della città di Alesund in Norvegia, mentre il prof. Marco Rinaldi ha partecipato a un corso a Dublino dal titolo “Gestione dei conflitti, intelligenza emotiva e prevenzione del bullismo”.

L‘attività di jobshadowing ha rappresentato un’occasione per le insegnanti di poter entrare in contatto con una realtà scolastica nuova e diversa da quella italiana.



Il sistema scolastico norvegese è centrato sull'apprendimento pratico, con un forte focus sulla collaborazione e l'uso della tecnologia. L'istruzione è obbligatoria dai 6 ai 16 anni, divisa tra scuola primaria e secondaria inferiore, culminando con la scuola superiore che dura 3 anni.

Le insegnanti hanno potuto partecipare in diverse classi alle lezioni sia teoriche che pratiche interagendo con i colleghi docenti e con gli studenti stessi. L’attività del prof. Rinaldi è stata invece di diverso tipo dal momento che ha partecipato a un corso di aggiornamento con l’obiettivo di promuovere e incoraggiare l'ascolto attivo, l'empatia e l'alfabetizzazione emotiva tra gli studenti attraverso attività pratiche e concrete.

Il corso è stato corredato da attività culturali quali la visita guidata della città, una lezione di danza irlandese e l’escursione alla valle monastica di Glendalough.

L’aspetto più arricchente è stato senza dubbio il confronto con i colleghi insegnanti di tutte le nazionalità sulle pratiche comuni e sulle differenze dei rispettivi sistemi scolastici.

Pienamente raggiunto, quindi, l’obiettivo del programma Erasmus+ che è quello di promuovere lo sviluppo formativo, professionale e personale dei soggetti protagonisti nel campo dell'istruzione e della formazione in Europa e nel resto del mondo nell’ottica del miglioramento della qualità dei posti di lavoro, della coesione sociale, nonché della promozione dell'innovazione e della cittadinanza attiva.